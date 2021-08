Telegram franchit le cap du milliard de téléchargements

La messagerie Telegram est un vrai succès : l’app a réussi à faire un milliard de téléchargements dans le monde. Ce qui n’équivaut pas au nombre d’utilisateurs actifs évidemment, sachant que de nombreux internautes ont téléchargé l’application juste pour essayer.

C’est grâce à l’Inde, rapporte le cabinet Sensor Tower. Le pays compte le plus de téléchargements au monde, car 22% des téléchargements viennent d’utilisateurs indiens. La Russie suit, (10%) puis l’Indonésie (8%). 214,7 millions d’installations ont été atteintes au premier semestre de 2021, contre 133 millions au premier semestre de 2020, soit une augmentation de 61% d’une année à l’autre. Les confinements ont bien aidé.

Plus de 500 millions d’utilisateurs

Au dernier comptage officiel, Telegram comptait 500 millions d’utilisateurs dans le monde, en janvier 2021. Telegram est la quinzième application à avoir un milliard de téléchargements. Les autres applications sont Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Spotify ou encore Netflix.

En bref, c’est un beau succès pour Telegram, qui, on le rappelle, est une messagerie cryptée permettant de ne pas être pisté lors de nos conversations. Particulièrement utile en cas de sujet sensible ou pour échapper aux griffes de Google et Facebook.