Apple travaille sur un écran externe avec puce A13 intégrée

Apple est en train de développer un écran externe qui comprend une puce A13 avec le noyau d’accélérateur IA Neural Engine, selon une nouvelle rumeur de 9to5Mac. La puce A13 avec Neural Engine servirait vraisemblablement d’eGPU, bien que les détails soient limités pour le moment.

En 2016 déjà, des rumeurs suggéraient qu’Apple travaillait sur une nouvelle version de l’écran Thunderbolt comprenant une carte graphique, mais aucun écran de ce type ne s’est jamais matérialisé. En fait, aucun écran de la marque Apple n’est sorti avant le Pro Display XDR qui a été introduit en 2019, et le Pro Display XDR est un “simple” écran, sans GPU inclus.

9to5Mac pense que l’écran avec la puce A13 viendrait remplacer le Pro Display XDR, et il est possible que la version finale d’un tel écran utilise une puce encore plus puissante que l’A13 qui a été introduite pour la première fois avec l’iPhone 11.

Selon les rumeurs, Apple travaillerait également sur un écran externe plus abordable qui serait vendu aux côtés du Pro Display XDR, mais cet écran plus abordable est apparemment distinct de la version avec une puce intégrée de la série A.