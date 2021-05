MacBook Air 2021 : des couleurs similaires à celles du dernier iMac ?

Selon le célèbre leaker Jon Prosser, la prochaine version du MacBook Air d’Apple sera disponible en plusieurs couleurs similaires à celles de l’iMac 24 pouces sorti récemment. Pour rappel, il s’agit du bleu, vert, rose, de l’argent, du jaune, orange, et du mauve).

Dans la dernière vidéo de sa chaîne YouTube Front Page Tech, Jon Prosser affirme que la source qui lui a fourni avec précision des informations sur l’arrivée des couleurs sur le premier iMac Apple Silicon lui a dit avoir récemment vu un prototype de MacBook bleu. Le leaker suppose qu’il s’agit du prochain MacBook Air 2021 équipé de la puce M2.

Si l’information est vraie, la nouvelle gamme de MacBook colorés serait un clin d’œil à l’ancien iBook G3. Apple a commencé à proposer des options de couleurs vives sur ses iPad avec l’iPad Air, sorti en octobre, et l’iMac a suivi le mois dernier.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a récemment rapporté qu’un futur modèle d’ordinateur portable Mac d’entrée de gamme sera doté d’un écran mini-LED. Cependant, cela ne devrait pas arriver dans un avenir proche.

Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré quant à lui qu’Apple travaillait sur un MacBook Air plus fin et plus léger qui pourrait être lancé au cours du second semestre de 2021. Toutefois, le média n’a pas indiqué si les nouveaux modèles seront proposés en différentes couleurs…