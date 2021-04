Sannerdecode : une application cachée dans l’iPhone

L’iPhone ne cesse de nous surprendre. Le smartphone d’Apple cache en effet une application qui peut être relativement utile. Laquelle ? Comment la trouver et l’utiliser ? Faisons le point.

L’iPhone cache une application dédiée au QR Code intitulée « Scannerdecode ». Certes, il est possible d’utiliser l’appareil photo pour scanner un QR Code, mais ladite application propose à l’utilisateur davantage d’informations sur le code et est donc plus intéressante et plus utile.

Attention ! Cette application ne se trouve pas sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Ne perdez pas votre temps à la rechercher dans la nouvelle bibliothèque d’applications d’iOS 14. Alors, où la trouver ?

Pour trouver l’application « Scannerdecode », il suffit de faire une petite recherche dans le Spotlight. Voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil ;

Faites glisser vers le bas pour faire apparaître la barre de recherche ;

Tapez « scanner » et l’application « Scannerdecode » s’affiche comme suggestion ;

Pour l’ouvrir, il suffit alors de cliquer dessus. À noter qu’il existe des dizaines d’applications permettant de lire des QR Codes. Il suffit de faire une recherche sur l’App Store. On peut citer par exemple Mobiletag, 2D Sense ou encore QR Reader.