Microsoft xCloud Bêta arrive sur iPhone, iPad & PC sous Windows 10

Microsoft a annoncé qu’il lancera demain son service de jeu Xbox dans le Cloud par navigateur en version bêta, pour quelques testeurs triés sur le volet sur iPhone et iPad.

À partir de demain, Microsoft commencera à envoyer des invitations à certains membres du Xbox Game Pass Ultimate pour tester la bêta du Cloud Gaming Xbox sur iPhone, iPad et PC sous Windows 10 à l’aide d’un navigateur Web. Les invitations seront envoyées de manière continue aux joueurs de 22 pays.

La nouvelle plateforme de cloud gaming par navigateur sera disponible à l’adresse xbox.com/play, et fonctionnera dans Safari, Google Chrome et Microsoft Edge. Microsoft prévoit d’avancer rapidement sur la version bêta et de l’ouvrir à tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir. Les titres (au nombre de 50 dans un premier temps) seront jouables via une manette ou des commandes tactiles.

Le Cloud Gaming Xbox sera enfin disponible sur iPhone et iPad, le service ayant été lancé exclusivement sur les appareils Android l’année dernière. Le projet de proposer une application de streaming de jeux Xbox sur iOS avait été bloqué en raison des règles de l’App Store d’Apple, qui interdisent aux applications de diffuser plusieurs jeux depuis le cloud via une seule application. Apple estime en effet que l’impossibilité d’examiner chaque jeu de la bibliothèque du service constitue un risque potentiel pour la sécurité. Le streaming Game Pass ne serait viable que si chaque jeu était disponible sous la forme d’une application distincte, conformément aux règles d’Apple.

Microsoft a ensuite suggéré d’utiliser un navigateur au lieu d’une application pour éviter les règles de l’App Store d’Apple tout en offrant le même service. Selon Microsoft, la création d’un service accessible par navigateur présente un certain nombre d’avantages en rendant le cloud gaming plus accessible, ainsi qu’en rationalisant le développement en une plateforme unique et universelle.

Le service de streaming de jeux de Microsoft est proposé dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 12,99 euros par mois, qui donne accès à plus de 100 jeux.