Fitbit Luxe : un nouveau tracker de fitness à 150 $ axé sur la mode

Fitbit, l’un des concurrents d’Apple dans l’univers des “wearables“, a annoncé aujourd’hui le lancement du Fitbit Luxe, son dernier bracelet de fitness et de bien-être.

Vendu au prix de 150 dollars, le Fitbit Luxe est doté d’un petit écran couleur de la largeur du bracelet, disponible en or, noir et argent. Le bracelet de la montre est lui proposé en blanc, noir et rose.

Le Fitbit Luxe est le tracker à écran tactile le plus fin de Fitbit à ce jour, et la marque s’attend à ce qu’il soit plus confortable à utiliser pendant la nuit.

Comme les autres appareils Fitbit, il permet de suivre l’activité et de surveiller les pas effectués, la distance parcourue et les calories brûlées, et peut recevoir des notifications d’appel et de messages.

Il propose des fonctions de suivi du sommeil et, lorsqu’il est connecté au GPS d’un téléphone, le Fitbit Luxe peut mesurer le rythme et la distance en temps réel lors des sessions de course à pied. Il est résistant à l’eau, ce qui permet de le porter dans la piscine ou dans la mer, et il tient 5 jours sans avoir besoin d’être rechargé.

Comme le souligne The Verge, le Luxe est davantage orienté vers la mode que les appareils précédents de Fitbit. Une tactique utilisée par Apple lors du lancement initial de l’Apple Watch avant de modifier sa publicité pour se concentrer sur la santé et le fitness.

Fitbit a mis à disposition une gamme d’accessoires pour le Luxe, dont plusieurs options de bracelets à maillons, à double enroulement ou encore tissés.

Le prix de 150 dollars inclut six mois de service Premium de Fitbit, qui coûte normalement 9,99 dollars par mois. Le service Fitbit Premium comprend des informations de suivi avancées, des outils de gestion du sommeil, des options d’entraînement et plus encore.

Le Fitbit Luxe peut être précommandé dès aujourd’hui, et Fitbit indique qu’il sera expédié fin mai.