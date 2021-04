Google Pixel Watch : une fuite révèle son design, sortie en octobre ?

Des rendus de la première smartwatch de Google, dont le nom de code est “Rohan”, ont été partagés par Jon Prosser. Elles montrent que le géant américain prévoit d’adopter un forme ronde.

Le leaker a partagé les rendus dans un épisode de son émission YouTube “Front Page Tech”, dans lequel il affirme qu’ils ont été réalisés sur la base d’informations provenant d’une source dans le marketing au sein de Google. Les rendus montrent que la Pixel Watch adoptera un design “circulaire” sans lunette et sans bouton, à l’exception d’une couronne sur la droite.

L’écran, contrairement à l’Apple Watch, est donc de forme ronde. Côté technique, la Pixel Watch sera dotée d’un capteur de fréquence cardiaque, mais on ne sait pas encore si elle bénéficiera de fonctions de santé plus avancées, comme la surveillance de l’oxygène dans le sang de l’Apple Watch Series 6.

À l’instar de l’Apple Watch, qui permet aux utilisateurs d’échanger et de changer de bracelet, Google proposera une vingtaine d’options de bracelet pour la Pixel Watch, toujours selon Jon Prosser.

La montre fonctionnera vraisemblablement sous Wear OS, le système d’exploitation de Google pour les smartwatches. En ce qui concerne la date de sortie, l’homme dit que la montre fera ses débuts en octobre, mais recommande d’être prudent connaissant l’habitude de Google de retarder et même d’annuler complètement des produits.

En 2019, Google a signé un accord de 40 millions de dollars avec l’horloger Fossil pour prendre possession de sa division smartwatch. À la suite de cet accord, les montres connectées Fossil ont rejoint la famille Wear OS de Google et ont également suscité de nombreuses spéculations sur l’intention du géant américain de fabriquer sa propre smartwatch pour concurrencer l’Apple Watch.

En dehors des changements visant à la rendre plus fine, plus légère et à rendre l’écran plus grand grâce à des bords plus petits, le design de l’Apple Watch est resté le même depuis son lancement en 2015. Un brevet récent a révélé qu’Apple songe à un écran qui s’enroule autour du bracelet, où à son tour, le bracelet de la montre devient une extension de l’écran lui-même.