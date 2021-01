Hello Neighbor : 5 astuces pour bien débuter

Quelque chose de louche (et peut-être d’illégal) a lieu chez le voisin, et c’est à vous d’élucider l’affaire dans Hello Neighbor.

Vous jouez ici au chat et à la souris, et comme tout rongeur qui se respecte, vous vous retrouvez dans le sous-sol de cet étrange personnage, qui a semé des pièges pour vous éliminer. Ne craignez rien ! Voici quelques conseils qui vous aideront à sortir de votre trou dans Hello Neighbor.

Avancez sans faire de bruit : Dans Hello Neighbor, déplacez-vous lentement afin de ne pas faire trop de bruit. Défoncer les portes ne vous mènera pas loin ici. Ne restez pas dans le périmètre : Si votre voisin vous repère, filez. (Vous savez qu’il se rapproche lorsque les côtés de l’écran commencent à s’assombrir.) Traversez la rue pour l’empêcher de vous suivre, inspirez profondément et retournez-y. Faites le point : Vous ne pouvez transporter qu’un certain nombre de choses à la fois, alors rangez-les de façon stratégique. Par exemple, laissez vos précieuses clés chez vous ou placez un parapluie près du toit pour l’utiliser ultérieurement. Créez une diversion : Vous avez besoin de changer de pièce sans vous faire remarquer ? Imaginez une diversion qui attirera le voisin dans une autre partie de la maison. Le boitier du disjoncteur est toujours une bonne option dans Hello Neighbor ! Prévoyez une échappatoire : Lorsque vous explorez, repérez systématiquement les cachettes et ou les points de sortie. Vous ne survivrez pas longtemps si vous vous laissez coincer derrière une porte ou avancez à découvert.