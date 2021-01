Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra : tout savoir sur les prix, date et caractéristiques

La marque sud-coréenne Samsung vient de dévoiler ses tous nouveaux smartphones haut de gamme, lors de la conférence désormais connue Galaxy Unpacked. Ainsi, les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sortiront le 29 janvier en France.

Design sans grande nouveauté

Niveau design, les Galaxy S21 ressemblent aux Galaxy S20 de l’année dernière. L’écran est borderless, avec un simple poinçon en ce qui concerne la caméra frontale. C’est à l’arrière que les changements visuels se remarquent, avec le capteur photo en haut à gauche. Du reste, on retrouvera un châssis en aluminium avec un dos en verre pour les Galaxy S21+ et S21 Ultra. Le Galaxy S21 aura un dos en plastique.

Écran 120 Hz et cinq capteurs pour le S21 Ultra

À l’avant, l’écran du S21 est de type AMOLED 6,2 pouces, en Full HD+ (2400 x 1800 pixels) avec un affichage 120 Hz. Le S21+ aura la même chose, avec un écran de 6,7 pouces. Le S21 Ultra, lui, aura un écran AMOLED 6,8 pouces qui se veut WQHD+ (3200 x 1440 pixels) avec un affichage de 120 Hz.

Les Galaxy S21 et Galaxy S21+ auront les mêmes capteurs photo, avec un téléobjectif de 64 mégapixels (f/2.0). un capteur grand-angle de 12 mégapixels (f/1.8) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). Pour sa part, le Galaxy S21 Ultra dispose de pas moins de cinq capteurs. Il y a deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun (f/2.4 et f/4.9), un capteur grand-angle de 108 mégapixels (f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et un capteur ToF (temps de vol). La caméra frontale du S21 et du S21+ sera de 10 mégapixels (f/2.2). Celle du S21 Ultra, de 40 mégapixels (f/2.2).

Surpuissants, mais sans chargeur

Les trois smartphones tournent avec la même puce, à savoir l’Exynos 2100. On retrouve 8 Go de RAM sur les Galaxy S21 et Galaxy S21+. Le modèle Ultra a droit à 12 ou 16 Go de RAM. Pour ce qui est du stockage, c’est 128 et 256 Go sur les deux premiers. Le modèle Ultra a aussi le droit à une variante avec 512 Go. Aucun ne propose un emplacement pour une carte microSD.

Pour ce qui est des batteries, il y a un modèle de 4 000 mAh dans le Galaxy S21, 4 800 mAh dans le Galaxy S21+ et 5 000 mAh dans le Galaxy S21 Ultra. Les trois smartphones proposent une charge rapide à 25 W et la recharge sans fil à 15 W. Les trois modèles ont des haut-parleurs stéréo AKG avec Dolby Atmos. Le S21 Ultra supporte le S Pen. Enfin, les trois Galaxy S21 ont un capteur d’empreinte sous l’écran. En revanche, comme Apple avec ses iPhone 12, Samsung livre ses Galaxy S21 sans adaptateur dans la boîte.

Jusqu’à 1439 euros

Les trois Galaxy S21 sont disponibles en précommande pour une livraison le 29 janvier. Le Galaxy S21 sera disponible à 859€ (128 Go de stockage) et 909€ (256 Go). Pour sa part, le Galaxy S21+ coûtera 1 059€ (128 Go) et 1 109€ (256 Go). Enfin, le Galaxy S21 Ultra sera à 1259€ (128 Go de stockage, 12 Go de RAM), 1309€ (256 Go de stockage, 12 Go de RAM) et 1439€ (512 Go de stockage, 16 Go de RAM).