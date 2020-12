Covid-19 : un SMS du “gouvernement” que vous avez reçu renvoie vers un virus

Vous avez peut-être reçu ces derniers jours un SMS du “gouvernement”, vous invitant à télécharger l’application TousAntiCovid. Le logiciel, disponible sur Android et iOS et autrement plus populaire que son prédécesseur StopCovid, permet de retrouver ses attestations, connaître les chiffres du jour et surtout recevoir une notification en cas de contact avec une personne contaminée par le coronavirus, et qui s’est signalée. En bref, une application utile, mais qui attire les hackers de tous types.

Un malware qui vole vos coordonnées bancaires

Le deuxième SMS que vous avez reçu est probablement l’oeuvre d’un groupe de pirates. Certains Français ont effectivement reçu par deux fois un message les invitant à télécharger TousAntiCovid. Si le premier, redirigeant vers un lien se terminant en gouv.fr, provient effectivement des autorités, le deuxième, qui renvoie vers un raccourcisseur de lien bit.ly, contient un malware. Si vous cliquez, vous serez amené sur une page similaire à TousAntiCovid. Mais si vous téléchargez le logiciel, vous installerez en fait Android.Banker, qui vient voler vos coordonnées bancaires.

Le compte Twitter TousAntiCovid a alerté les internautes quant à cette arnaque. La campagne de SMS débuté il y a une semaine s’est terminée mercredi dernier. En bref, faites toujours attention aux liens qu’on vous envoie !

Attention : tentative d’hameçonnage en cours sur Android La campagne de SMS du @gouvernementFR est terminée depuis mercredi. Vérifiez l’URL, elle doit finir par https://t.co/JqY3MDKEo9

Installez l’application #TousAntiCovid depuis : https://t.co/ctkqNTIb7m — TousAntiCovid (@TousAntiCovid) December 4, 2020