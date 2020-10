C’est officiel : on peut vous licencier pour des propos sur Facebook

Plus que jamais, il va falloir faire attention à ce que l’on raconte sur les réseaux sociaux. Suivant vos propos, ils peuvent être désormais considérés comme un motif légitime de licenciement, comme l’ont décidé les magistrats de la Cour de Cassation, dans une décision qui date de quelques jours.

En 2014, une cheffe de projet de la marque de vêtements pour enfants Petit Bateau avait publié une photo confidentielle d’une nouvelle collection sur son compte privé et personnelle. Seules quelques personnes pouvaient donc la voir. Mais une “amie” de cette cheffe a prévenu la direction, qui a décidé de licencier illico son employée. Le motif ? Certain de ses amis Facebook travaillaient pour des sociétés concurrentes.

L’employée a évidemment saisi la justice, estimant ce licenciement caduc et illégal. Mais la justice a tranché, et a décidé que ce licenciement était parfaitement légal. Les juges de la Cour de Cassation ont reconnu qu’il y a eu atteinte à la vie privée, et que le droit à la preuve justifiait ce licenciement. En somme, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux ?

