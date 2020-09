L’iPad Air 4 vole-t-il la vedette à l’iPad Pro ?

Que reste-t-il à l’iPad Pro ? C’est la question qui se pose au sortir de la dernière conférence d’Apple, qui a présenté la nouvelle (r)évolution de l’iPad Air, l’iPad Air 4. Sans bordure, extrêmement puissant, compatible Apple Pencil 2, fin et coloré, cette nouvelle itération a décidément tout pour elle et vole même la vedette à l’iPad Pro, la tablette haut de gamme de la marque à la pomme.

L’iPad Air 4 signe en effet un véritable bond en avant et un appel du pied conséquent aux bourses plus maigres. Reprenant le design et la fabrication de l’iPad Pro 11 pouces, l’iPad Air, qui se révèle seulement plus épais de 0,2 millimètres, se révèle en être un digne remplaçant. Exit le monopole de l’écran sans bordure pour l’iPad Pro : l’iPad Air aussi en a un désormais pour le plus grand bonheur des geeks les plus modernes. Et puis, quel choix dans sa proposition ! L’iPad Air, contrairement à l’iPad Pro, est disponible en gris sidéral, argent, bleu gris, vert pomme et rose gold. Il est donc prêt à séduire tout un chacun.

Mais sa plus grande force, c’est bien évidemment son prix. Il débute au tarif de 669 euros pour une taille de stockage de 64 Go, et à 839 euros pour un stockage de 256 Go. C’est quasiment trois cents euros de moins que l’iPad Pro. Et tout ça, pour un écran Liquid Retina avec True Tone, une puce A14 Bionic, TouchID et un appareil photo arrière de 12 mégapixels.

Comme je le disais en début d’article, que reste-t-il à l’iPad Pro face à ce modèle ultra agressif ?

L’iPad Pro justifie ses trois cents euros d’écart (minimum) sur cinq points qui pourraient être déterminant pour les acheteurs.

D’abord, l’iPad Pro propose une version 12,9 pouces, ce que l’iPad Air n’offre pas puisqu’il est cantonné à un écran de 10,9 pouces. C’est peut-être largement suffisant pour le commun des mortels, mais pas pour les plus grands des professionnels.

L’iPad Pro dispose aussi d’une mémoire vive de 6 Go, contre on ne sait pas combien pour l’iPad Air, qui indique uniquement avoir une puce A14 Bionic.

L’iPad Pro est également bien plus lumineux, avec 600 nits.

Mais surtout, l’iPad Pro propose le ProMotion, pour un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Une fonctionnalité dont on ne peut se passer une fois qu’on y a goûté. L’iPad Air ne le propose pas.

L’iPad Pro a également un équipement photo bien supérieur, avec les mêmes capteurs que les iPhone, à savoir un objectif ultra grand angle, une caméra TrueDepth à l’avant, un scanner LiDAR et un flash. Des caractéristiques aux abonnées absentes pour l’iPad Air, qui n’a qu’un capteur 12 mégapixels et un capteur frontal.

L’iPad Pro dispose aussi de quatre hauts parleurs stéréo, contre deux sur l’iPad Air 4. Pour le son, l’iPad Pro est donc largement au-dessus.

Et enfin, l’iPad Pro offre Face ID, tandis que l’iPad Air 4 n’a que Touch ID sur son bouton de démarrage.

Ces caractéristiques inexistantes sur iPad Air 4 justifient-elles pour autant un prix au minimum supérieur de 300 euros ? Oui, pour les professionnels qui veulent une machine de remplacement en déplacement. Non, en revanche, pour les utilisateurs qui cherchent avant tout un moyen de se divertir.

4 / 5 ( 1 vote )