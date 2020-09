Samsung dévoile un smartphone, une tablette, un bracelet, et un équivalent au AirPower

À l’occasion de conférence virtuelle Life Unstoppable, le géant de la technologie Samsung a dévoilé plusieurs produits de milieu de gamme qui devraient ravir les petites bourses.

Parmi eux, le Galaxy A42 5G, un nouveau smartphone 5G accessible. Si les détails n’ont pas filtré sur ce téléphone abordable, qui sera proposé au prix de 379 euros et disponible début novembre, selon Samsung Belgique, ce Galaxy A42 5G embarquera un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, quatre capteurs photo au dos et un coloris noir. On en sait pas beaucoup plus.

La Galaxy Tab A7 faisait également partie du show. Elle dispose d’un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. Son écran occupe 80% de la surface. À l’intérieur, on retrouvera un processeur Snapdragon 662, 3 Go de RAM, 32 ou 64 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD), une batterie de 7 040 mAh (pas de support pour la recharge rapide), un capteur photo frontal de 5 mégapixels et un capteur photo dorsal de 8 mégapixels. Rien de comparable à l’iPad Pro, mais elle sera sans doute moins chère.

La Galaxy Fit 2 était aussi présente. Le bracelet connecté, tout en simplicité, détectera automatiquement jusqu’à cinq types d’activités différentes, mesurera le nombre de calories brûlées, etc. Il analysera aussi les cycles de sommeil. Son écran en verre 3D propose plus de 70 options de personnalisation et l’autonomie peut être de 15 jours selon les usages. Le Galaxy Fit 2 sera disponible en octobre pour 50 euros.

Enfin, l’entreprise sud-coréenne a dévoilé un chargeur sans fil qui marche sur les plates bandes du fameux AirPower d’Apple. Sauf que cette fois-ci, ça marche. On pourra y apposer un smartphone, une montre connectée et des écouteurs et tout recharger en même temps. Le prix sera de 99 euros pour une disponibilité en octobre.

4 / 5 ( 1 vote )