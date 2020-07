Atari VCS : la console rétro aux 100 jeux qui coûte 389 dollars !

L’ancien géant du jeu vidéo Atari veut se refaire une petite place au soleil. Et ce, quoiqu’il en coûte. L’entreprise a ainsi rendu disponible à la précommande son Atari VCS, avec une livraison prévue pour Noël 2020. Son seul souci ? Le prix ! Elle coûte pas moins de 389 dollars, et l’on ne peut pas vraiment dire qu’elle arbore les meilleurs technologies de l’industrie…

Annoncée en 2018, la console “néo-rétro” a connu un développement chaotique. Pour autant, elle veut résolument s’imposer dans les salons des joueurs puisqu’elle se présente non-seulement comme un symbole du rétrogaming, en proposant pas moins de 100 jeux préinstallés, mais aussi comme une plate-forme moderne. Sous le capot, on peut alors trouver une architecture AMD Raven Bridge, 8 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, et l’OS Atari World fondé sur Linux.

L’Atari VCS veut se positionner comme une plateforme de streaming, sur laquelle l’on peut installer divers services de VOD avec une résolution 4K. On peut aussi installer un autre système d’exploitation, pour la convertir en mini-PC. Et on peut également ajouter de la RAM ou du stockage ! Dans le pack est inclus une manette moderne, un joystick d’époque et la console. A voir donc si vous préférez cette solution ou… les futurs Xbox Series X et Playstation 5.

