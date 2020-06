Microsoft met un terme à Mixer, le concurrent de Twitch

Décidément, Microsoft accumule les échecs. Après avoir fini bon dernier sur la dernière génération de consoles (Xbox One, Playstation 4 et Nintendo Switch), la firme de Redmond termine aussi derrière son concurrent de streaming en ligne Twitch en annonçant la fin de son service Mixer. Mixer fermera le 22 juillet prochain, après trois petites années d’existence et quelques millions de dollars dépensés pour débaucher le streamer Ninja l’année dernière, ou Shroud et King Gothalion.

« Il est devenu évident que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de livestreaming à grande échelle était disproportionné par rapport à la vision et à l’expérience que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer le côté opérationnel de Mixer et d’aider la communauté à faire la transition vers une nouvelle plateforme », indique le blog de Mixer.

Microsoft a ainsi décidé de s’associer à Facebook et sa plateforme Facebook Gaming, largement plus populaire que Mixer. Plus de 700 millions de personnes jouent, regardent une vidéo de jeu ou interagissent dans un groupe de jeu sur Facebook. Les streamers en partenariat avec Mixer en disposeront aussi d’un sur Facebook Gaming. En bref, un beau petit échec qui, espérons, ne se reproduira pas…

