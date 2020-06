iOS 14, macOS Big Sur, ARM… Ce qu’il faut retenir des annonces d’Apple (WWDC 2020)

Apple a frappé un grand coup lors de la WWDC 2020, qui a débuté hier par une superbe keynote de la marque à la pomme. Cette année, pas de hardware, mais des innovations software à faire pâlir d’envie la concurrence. Coronavirus oblige, la firme de Cupertino a délaissé son événement avec public pour un stream infiniment plus classe, rempli par les annonces et qui a, semble-t-il, beaucoup plu aux internautes. Mais sans plus attendre, World is Small vous fait le listing des annonces d’Apple, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont été aussi nombreuses qu’intéressantes.

Les nouveaux Mac se dotent de l’architecture ARM

C’est sans doute THE annonce historique qui a été faite hier lors du coup d’envoi de la WWDC 2020. Si elle peut ne pas parler aux moins geeks d’entre vous, sachez pourtant qu’elle vaut son pesant de cacahuète car c’est toute la puissance des nouveaux ordinateurs Apple qui va être démultipliée.

Désormais, les Mac passeront en effet sur une architecture ARM, au lieu d’Intel, ce qui signifie qu’Apple ne devra plus dépendre du calendrier d’Intel. Toutes les applications Apple tourneront donc nativement sur les puces de la marque à la pomme. Microsoft et Adobe sont déjà sur le coup, puisque Excel, Word, Powerpoint, Lightroom ou Photoshop tournent déjà sur ARM.

Parmi les bénéfices d’une telle nomenclature, une meilleure gestion de la dissipation thermique, une meilleure optimisation logicielle, des performances graphiques en hausse (on parle de gaming !) et une belle économie d’énergie. Pour que l’architecture ARM soit déployée sur toute la gamme, il faudra environ deux ans. C’est très bientôt !

iOS 14, toujours plus de nouveautés

La nouvelle version d’iOS sera un très gros morceau, au vu de toutes les nouveautés présentées hier soir. Des éléments centraux ont été repensés pour donner vie à ce qui pourrait être l’une des plus importantes mises à jour de la marque à la pomme.

Avec iOS 14, on aura droit à un mode Picture in Picture, autrement dit l’affichage de vidéos dans des icônes, à la manière des widgets sur Android. Vous pourrez même continuer de regarder une vidéo en faisant autre chose, à la manière d’iPad OS !

La marque à la pomme s’est d’ailleurs inspirée de watchOS pour introduire de nouveaux widgets, dont on peut choisir la taille par exemple, et que l’on peut faire afficher sur l’écran d’accueil ou le centre de contrôle. App Library, nouveau né également, vous permettra de classer vos applis par genre, pour les retrouver plus facilement. Autre nouveauté, les smart stacks, qui donnent accès à tous les widgets installés, et qui les fait s’adapter au moment de la journée.



Siri est de la partie, avec une interface plus discrète, et surtout de toutes nouvelles informations. Il est également possible d’envoyer un message vocal en l’utilisant. Siri supporte aussi la dictée en temps réel ! Bref, du grand art.

L’application Translate débarque aussi sur iOS. Elle traduit pas moins de onze langues, dont le Français, et permet de mener des conversations sans souci avec un local et, surtout, fonctionne sans connexion Internet !

Du reste, Messages, qui a vu son utilisation littéralement exploser au niveau des conversations de groupe notamment, déploie tout ce qu’il a de meilleur pour désormais proposer l’épinglage de conversation tout en haut de la liste de discussions. Des Memojis ont également été ajoutés, avec des expressions multiples, et aussi… un masque ! Coronavirus oblige… Dans les conversations de groupe, vous pourrez répondre à un message en particulier, ou bien mentionner la personne que vous voulez, à l’instar de WhatsApp. Enfin, Messages permet aussi de choisir sa photo de groupe. Bref, l’application made in Apple se met au niveau de ses concurrentes.

Concernant Plans, il se met à jour aussi dans iOS 14 avec une cartographie plus poussée, et surtout des guides pour mieux explorer les villes du monde. Vous pourrez les télécharger pour les regarder hors ligne. Plans permet aussi de se déplacer à vélo avec un itinéraire adapté, avec la prise en compte de dénivelés, d’escaliers, etc ! Pour l’instant, la fonctionnalité ne reste limitée qu’à quelques villes dans le monde, étatsuniennes ou chinoises notamment, mais ça ne devrait pas tarder pour la France. Les utilisateurs de véhicules électriques auront eux aussi droit à une petite attention avec des itinéraires fondés sur la présence de chargeurs. Les embouteillages aussi pourront être évités avec des itinéraires alternatifs.

En parlant de véhicules, CarPlay est aussi grandement amélioré avec une fonction qui transforme votre iPhone en clé de voiture ! Plus besoin de votre vieux trousseau, désormais, tout se fait sur votre téléphone. De plus, c’est censé être plus sécurisé. Bon, attention, ce ne sera pas disponible sur tous les véhicules loin de là. Pour l’instant, seul un modèle de BMW dispose d’une compatibilité avec la “puce U1”. Il va donc falloir vous acheter la voiture correspondante… L’année prochaine, ce seront d’autres véhicules qui seront compatibles.

Apple introduit aussi des minis applications, App Clips, qui s’active automatiquement lorsque l’on scanne un QR Code ou que l’on s’approche d’un tag NFC. Particulièrement pratique pour la location de trottinettes électriques ou de Vélibs, par exemple. Vous flashez, vous payez avec l’app correspondante. Elles sont en effet compatibles avec Apple Pay.

iPad OS 14, un système enrichi

L’iPad OS est sans doute le deuxième système d’exploitation de la marque à la pomme le moins utilisé, et pourtant, il inspire grandement Apple. La seconde version de l’OS dédié aux iPad repense en effet l’interface, avec l’ajout d’une barre latérale à l’appli Photos, qui permet des glisser-déposer. iCal gagne des raccourcis en haut de son interface, et Musique d’une barre latérale également. Siri est repensé, comme sur iOS 14, avec une présence plus discrète, de même pour les appels qui n’occuperont plus tout l’écran. Les widgets et les stacks d’iOS seront également présents.

iPad OS 14 profitera aussi de l’Apple Pencil. La marque à la pomme introduit en effet Scribble, qui convertit votre écriture manuscrite en texte. Particulièrement pratique pour mener une rechercher ou saisir un message. Les numéros de téléphones sont aussi reconnus, et avec le Pencil, il est plus simple de sélectionner du texte.

Pas de nouveaux AirPods, mais une mise à jour

Si quelques-uns attendaient l’annonce de tous nouveaux AirPods, ce ne sera pas le cas lors de cette WWDC 2020. En revanche, une belle petite mise à jour leur permettront de passer d’un appareil à un autre sans que vous ayez besoin de déconnecter le Bluetooth sur votre Mac, par exemple. Les AirPods Pro vont également bénéficier d’un son “spatial”, car ils suivront les mouvements de la tête pour que le son bouge comme il faut. Spatial Audio sera compatible avec le Dolby 5.1, 7.1 et Atmos.

watchOS 7, meh

watchOS 7 est de loin le système d’exploitation que nous aimons le moins, ici, à la rédaction. En plus d’avoir du mal à comprendre l’utilité d’une Apple Watch, nous considérons que l’OS qui se “complique” au fil du temps. La preuve avec ces dernières annonces. watchOS 7 vous permettre désormais de personnaliser vos complications en fonction des cadrans que vous utilisez. Face Sharing apporte d’ailleurs une fonctionnalité qui aurait dû être là depuis des années : la possibilité de télécharger de nouveaux cadrans en passant par l’App Store, depuis le web ou depuis la montre d’un proche.

Plans gagne aussi sur watchOS 7 les trajets à vélos, à San Francisco, Los Angeles ou New York. La montre made in Apple vous permettra aussi de pratiquer un nouveau sport, comme si vous aviez besoin d’elle : la danse. Le core training vous fera faire des étirements en fin d’exercice, et l’app Activités devient Fitness.

Enfin, en cette période de Covid, vous reprendriez bien une dose de propreté ? WatchOS 7 propose une fonctionnalité de suivi du lavage des mains, avec l’affichage d’un compte à rebours pour vous montrer quand vous serez bien bien propre. Mouais. Enfin, l’OS introduit une fonctionnalité de suivi du sommet, avec Wind Down qui vous calmera avant de vous endormir. Il va cependant falloir choisir les nuits durant lesquelles vous porterez votre Watch, car elle ne se rechargera pas toute seule.

macOS Big Sur, le renouveau

Le dernier gros morceau de l’ouverture de cette WWDC 2020 est évidemment macOS, le système d’exploitation des Mac, Macbook et Macbook Pro, qui se dote d’une nouvelle mise à jour dès l’automne : Big Sur. Comme toujours nommée selon une zone de la Californie, cette mise à jour introduit de très grosses nouveautés toutes droit inspirées de… iPad OS. C’est “le plus gros changement de design” de macOS, affirme-t-on chez Apple.

Le Dock change un peu d’apparence, sans pour autant sonner la révolution. En revanche, le Finder a été totalement repensé. L’application Mail est bien plus transparente et la barre d’outils s’étend quand on la survole. Le centre de contrôle est également introduit sur macOS, ce qui permettra à tous les utilisateurs d’iPhone de s’y retrouver. Il est désormais possible de glisser-déposer des réglages directement dans la barre de Finder. Les widgets aussi débarquent pour notre plus grand bonheur.

Messages est aussi retravaillé, avec une nouvelle fonction de recherche. Les Memojis peuvent être créés depuis le Mac, pour toujours plus d’interopérabilité. Big Sur introduit également une nouvelle version de Plans, avec des guides et des favoris, et vous pourrez aussi suivre le trajet de vos amis depuis l’app. Quant à Mac Catalyst, conçu pour les développeurs, il offre nouvelles API et beaucoup plus de réglages.

Safari veut véritablement devenir LE navigateur web par défaut de tous les Mac puisqu’il est désormais bien plus performant, et 50% plus rapide que Chrome. Selon Apple, évidemment. Les extensions développés pour la concurrence seront plus facilement transposées à Safari. Une fonction de traduction est également intégrée ! Il sera aussi possible de personnaliser la page d’accueil, avec une image de fond. Enfin, les onglets contiennent les icônes des sites, et vous pourrez fermer tous les onglets à droite de l’onglet actif.

Déjà disponible en bêta

En bref, un grand cru pour Apple ! iOS 14, macOS Big Sur, et iPad OS 14 sont déjà en mode bêta et sont accessibles à tous les développeurs dès aujourd’hui. watchOS 7 arrivera en bêta en juillet. Le grand public pourra y accéder ce même mois. Pour les versions définitives, sans bugs, c’est pour l’automne.

4 / 5 ( 1 vote )