Sony Xperia : des ventes catastrophiques au premier trimestre

Est-ce dû au coronavirus, à leur prix trop élevé ou à leur manque de qualités ? Ce premier trimestre 2020, les smartphones Sony Xperia n’ont jamais connu des ventes aussi catastrophiques. En trois mois et dans le monde entier, la marque nippone a écoulé seulement un peu plus de 400 000 smartphones, soit une chute de plus de 63% par rapport à la même période l’année dernière ! Sony vendait en effet 1,1 millions de smartphones début 2019. La marque nippone s’était pourtant fixé un objectif de 700 000 ventes pour ce premier trimestre de 2020…

Ces très mauvaises ventes sont évidemment à mettre sur le dos du coronavirus, qui a stoppé pendant quelques temps la production mais également le pouvoir et le désir d’achat de chacun. Mais n’y a-t-il vraiment que cela ? Il y a quelques semaines, Sony a officialisé son tout premier smartphone 5G, le Xperia 1 II, qui coûtera le prix de… 1199 euros.

L’entreprise japonaise tente pourtant de capter l’attention des petites bourses en proposant son Xperia L4, un smartphone à seulement 200 euros. Mais face à l’émergence des marques chinoises telles que OnePlus, Oppo, Xiaomi et Huawei, difficile de s’impose dans ce secteur si concurrentiel. Sony va devoir proposer quelque chose de radicalement différent pour convaincre dans le monde des smartphones.

