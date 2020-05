Microsoft annonce les Surface Go 2 et Surface Book 3

Le déconfinement signe la reprise des entreprises de la tech. Le géant américain Microsoft vient tout juste d’annoncer la commercialisation en France de deux nouveaux appareils : la tablette Surface Go 2 et l’ordinateur portable Surface Book 3. Autre petit bonus, les Surface Earbuds, des oreillettes sans fil commercialisées au prix de 219,99 euros.

Mais sans plus attendre, voici les principaux points à retenir des deux appareils commercialisés.

Surface Go 2

Quatre coloris de clavier disponibles disponibles (gris anthracite, noir, rouge coquelicot ou bleu glacier), l’appareil est couleur platine.

Des options plus rapides et performantes que la 1ère génération de Surface Go

Un processeur Intel Core m3 et Pentium de 8e génération

Un écran PixelSense plus large : 10,5 pouces

Une caméra frontale de 5 mégapixels

Un poids plume de 544 g (version Wi-Fi) et 553 g (version 4G)

Prix du modèle Wi-Fi : 459 euros

Prix du modèle Wi-Fi + 4G : 829 euros

Surface Book 3

Un coloris platine

50% plus performant que son prédécesseur

Processeur Intel de 10e génération

17,5 heures d’autonomie

Cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX ou Quadro RTX GPU

Écran tactile dynamique et détachable PixelSense

Caméra frontale HD 1080p

L’ordinateur sera commercialisé au prix de 1 799 euros dans sa variante de 13,5 pouces et à partir de 2 599 euros dans sa variante de 15 pouces et ce, dès le 5 juin.

