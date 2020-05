iPhone 12 Pro : un écran 120 Hz, Face ID amélioré et un meilleur appareil photo

Ca y est, c’est la reprise, et les rumeurs qui entourent marque à la pomme ne dérogent pas à la règle. L’iPhone 12 Pro n’a jamais autant déchaîné les passions puisque selon le Youtubeur reconnu EverythingApplePro et le toujours très bien informé Max Winebach, Apple testerait actuellement un affichage 120 Hz pour son iPhone 12 Pro, soit le plus grand modèle de gamme avec un écran OLED de 6,7 Pouces.

Pour rappel, une fréquence 120 Hz permettrait notamment d’afficher plus d’images par seconde, et serait donc une évolution pour un smartphone toujours plus fluide. Apple aurait délaissé le 90 Hz pour passer directement au 120 Hz. Les iPad Pro ont déjà des écrans ProMotion, avec un affichage pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Les iPhone actuels montent jusqu’à 60 Hz.

Un système serait prévu pour cet iPhone 12 Pro pour varier l’affichage et permettre à l’utilisateur de basculer à son envie d’un affichage 60 Hz à 120 Hz selon son usage. Exemple : il n’y a pas d’intérêt de regarder une vidéo Youtube avec un affichage 120 Hz. D’autant que ce dernier pompe également beaucoup la batterie. Autres rumeurs, l’encoche serait plus petite mais les capteurs du Face ID gérera des angles plus larges pour mieux reconnaître le visage. Pour les photos, un scanner LiDAR sera utilisé.

