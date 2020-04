De faux sites Netflix et Disney + tentent de vous arnaquer

Avec le confinement, les hackers prolifèrent. La preuve avec cette nouvelle information qui nous parvient de la société de cybersécurité Mimecast, qui a repéré pas moins de 700 sites copiant l’apparence des sites de streaming vidéo Netflix et Disney + . L’objectif d’un tel plagiat ? L’arnaque, évidemment ! Les utilisateurs peu prudents donnent sur ces sites leurs données bancaires et paf, les voilà sans le sou.

La quasi-totalité des faux sites repéré par la société de cybersécurité reprenait l’apparence de Netflix, seulement quatre ont repris celle de Disney +. L’interface est très ressemblante et un internaute ne vérifiant pas l’url peut très bien penser être sur le site officiel. Une erreur d’inattention, et l’erreur est commise…

Ces sites ne cherchent pas uniquement à voler vos coordonnées bancaires, mais aussi vos données personnelles, votre e-mail, vos mots de passe, vos identifiants Netflix et Disney +. Une fois ces données attrapées, les hackers peuvent les revendre pour quelques euros seulement sur Internet. Ce type d’arnaque était prévisible, surtout en cette période de confinement : Netflix a compté pas moins de 16 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre, preuve de la demande hors norme. En somme, faites attention à où vous cliquez sur Internet, et vérifiez toujours les url et le petit cadenas HTTPS.

