iPhone 12 : un design proche de l’iPhone 4 et une encoche plus petite

Si le coronavirus a mis le monde en branle, et notamment celui des technologies, dont les produits peinent à être produits, il y a encore un téléphone qui reste dans le viseur de tous les passionnés de smartphones : l’iPhone 12. Le téléphone à la pomme devrait, certes, subir quelques semaines de retard dans sa commercialisation, mais sortirait tout de même en cette fin d’année 2020. Du moins, si tout est résolu d’ici là.

Et si l’on en croit le média américain Bloomberg, la prochaine gamme d’iPhone 12 Pro / Pro Max devrait arborer un design très similaire à celui de l’iPad Pro ! Et ce dernier s’inspire déjà du look de l’iPhone 4, puisqu’il possède des tranches bien plates. Le site d’informations confirme donc une rumeur de l’analyste réputé Ming Chi Kuo, qui avait lui aussi indiqué que l’iPhone 12 Pro / Pro Max serait proche physiquement de l’iPhone 4, tout en conservant ses caractéristiques modernes, évidemment.

Pour autant, Bloomberg annonce aussi que l’iPhone 12 “d’entrée de gamme” pourrait garder le look de l’iPhone 11 Pro. Deuxième info, et de taille : l’encoche des iPhone 12 serait beaucoup plus petite que les encoches actuelles. Apple aurait donc trouver la solution pour réduire la taille de ses capteurs Truedepth / Face ID. Ce serait une première et, pour le coup, une avancée de taille.

