Avec le télétravail, les VPN sont plus populaires que jamais

Vous les avez sûrement vu sur Youtube ou même sur notre site, ces publicités pour des VPN gratuits ou payant. Et bien elles semblent faire effet, depuis que les Français sont officiellement en confinement. Avec cette crise qui oblige les entreprises à se réorganiser en mode télétravail, les employés et patrons passent par des réseaux privés virtuels dans l’optique de sécuriser leurs documents qui transitent sur Internet.

Ce qui a conduit à une hausse spectaculaire de leur utilisation, en témoignent les dernières statistiques publiées par le géant NordVPN. Le fournisseur de VPN a vu depuis le 11 mars dernier sa popularité exploser, avec une hausse de 165% au niveau mondial pour sa partie dite professionnelle. Une augmentation qui s’explique par une incitation de différents gouvernements à utiliser un VPN.

Au Royaume-Uni, qui s’est récemment mis en confinement, la croissance est de 48%. Mais elle pourrait vite augmenter et atteindre celle de la France : 187% ! Aux Pays-Bas, le pic de croissance est encore plus haut, avec 240% de plus en seulement deux semaines. Aux Etats-Unis, on est à 66%. En Italie par contre, contre toute attente, on atteint difficilement les 15%. En bref, les VPN sont un véritable outil de télétravail qui sert autant aux entreprises qu’aux particuliers.

4 / 5 ( 1 vote )