Coronavirus : 2000 iPhone distribués aux passagers du paquebot en quarantaine

Si vous suivez un tant soit peu l’évolution du terrible Coronavirus, qui a fait plus de 1500 morts dont un en France à l’heure où vous lisez ces lignes, vous avez sans doute entendu parler du Diamond Princess, un navire de croisière mis en quarantaine au large de Tokyo, au Japon, après la découverte de l’infection de 218 passagers. Les autorités japonaises craignant que le Coronavirus se propage, elles ont préféré confiner le paquebot entier au large de ses côtes plutôt que de le faire débarquer.

Pour ne pas définitivement couper du monde les 2000 passagers du navire, il se trouve que 2000 iPhone utilisant le réseau de l’opérateur Softbank vont être distribués aux passagers afin qu’ils soient en mesure de communiquer. Ces iPhone auront également l’application du ministère japonais de la santé pour s’informer des dernières news mais aussi communiquer avec les médecins.

Pour rappel, le Diamond Princess a commencé sa croisière le 20 janvier dernier à partir du port de Yokohama. Elle devrait se terminer le 4 février dernier. On ne sait pas encore si les 2000 iPhone devront être rendus après la fin de la quarantaine, ou s’ils serviront de compensation pour tout ce temps perdu. On ne sait pas non plus de quel modèle ont hérité les passagers.

4 / 5 ( 1 vote )