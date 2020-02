E3 2020 : la liste des studios et constructeurs qui y seront présents

L’E3, la grande messe annuelle du jeu vidéo, aura lieu au mois de juin, au Convention Center de Los Angeles. Cette année, l’E3 2020 pourrait s’avérer décisif. D’une part, car il devrait montrer les jeux de la nouvelle génération de consoles à savoir la PS5 et la Xbox One Series X. D’autre part, car cette année pourrait être un tournant dans l’organisation du show, puisque Sony n’a même pas daigné venir y présenter sa Playstation 5, préférant se concentrer sur des événements produits en interne.

Malgré cette désillusion, l’E3 reste encore une institution dans le monde du jeu vidéo. Si bien que quasiment tous les studios, éditeurs et constructeurs s’y retrouveront en juin. Voici la liste des acteurs présents, confirmés par l’Entertainment Software Association :

Activision

Amazon Game Studios

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Epic Games

Kalypso Media Group

NCsoft

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

De leurs côtés, Nintendo et Microsoft seront également présents pour présenter leurs jeux next gen et peut-être la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. A voir quels autres jeux seront dévoilés durant cette édition. Qu’attendez-vous de cet E3 2020 ? Nous, on espère un nouveau Battlefield moderne.

