Xbox Series X : ses exclusivités sortiront aussi sur Xbox One

Bis Repetita. Après avoir totalement raté la présentation de sa Xbox One avec des termes troubles et des fonctionnalités franchement mystérieuses, Microsoft semble vouloir s’embourber de nouveau avec sa Xbox Series X. En effet, après avoir annoncé sa nouvelle console next-gen lors de la cérémonie des Video Game Awards en décembre, la firme de Redmond a immédiatement rétropédalé sur le nom de sa machine en affirmant qu’elle s’appellerait juste “Xbox”.

Puis, désormais, Microsoft affirme que la Xbox Series X sera cross-gen, autrement dit que ses exclusivités sortiront aussi sur l’ancienne génération de consoles, la Xbox One. Ce qui limite quand même vachement l’intérêt de cette nouvelle console, supposée beaucoup plus puissante que tout ce qui se fait aujourd’hui.

« D’ici deux ans, tous nos jeux, un peu comme sur PC, seront disponibles sur cette famille d’appareils », a expliqué Matt Booty, le responsable des équipes de développement chez Xbox Game Studios, dans une interview avec MCV. « Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans une Xbox entre maintenant et la sortie de la Xbox Series X, il aura le sentiment d’avoir fait un bon investissement et que nous nous engageons à lui fournir du contenu », a-t-il ajouté. Autrement dit, Halo Infinite sortira sur One, One S, One X et Series X. A voir si cela poussera les gens à acheter cette console.

