Sur les futurs smartphones OnePlus, le module photo sera invisible

La marque OnePlus s’est rapidement imposée dans le secteur des téléphones portables grâce à ses smartphones au rapport qualité / prix sans pareil. Mais désormais, la marque chinoise veut s’imposer comme étant une référence de l’innovation. Lors du salon CES de Las Vegas qui se tiendra dès ce mardi 7 janvier, OnePlus présentera en effet son premier concept photo, sobrement nommé “Concept One”. Mais avant sa présentation officielle, l’entreprise a tenu à teaser son nouveau né…

Dans une publication sur Twitter mais également dans une interview avec le magazine Wired, OnePlus a en effet dévoilé l’une des caractéristiques les plus novatrices de son téléphone, et qui le rendra totalement inédit : le Concept One aura un module caméra invisible sur son dos.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020