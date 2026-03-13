Apple rejoint Samsung comme premier fabricant de smartphones en 2025

Apple et Samsung ont produit presque le même nombre de smartphones en 2025, partageant ainsi la première place mondiale de la production, selon un nouveau rapport du cabinet d’analyse TrendForce.

Une production mondiale en légère hausse

La production mondiale de smartphones a atteint environ 1,254 milliard d’unités en 2025, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente.

Selon TrendForce, Apple et Samsung ont chacun produit près de 240 millions de smartphones sur l’ensemble de l’année, ce qui leur permet de se retrouver à égalité au sommet du classement mondial.

Le cabinet explique que le marché a connu deux dynamiques différentes au cours de l’année.

Au premier semestre, les programmes de subventions mis en place par le gouvernement chinois ont stimulé la demande.

La seconde moitié de l’année a ensuite été portée par la saison traditionnelle de lancements de nouveaux smartphones haut de gamme, qui génère généralement un pic de ventes.

Le lancement de l’iPhone 17 a boosté la production d’Apple

La production d’Apple a fortement augmenté à la fin de l’année après le lancement de la gamme iPhone 17.

Selon TrendForce, la production de smartphones Apple a progressé de plus de 50 % d’un trimestre à l’autre au quatrième trimestre 2025, portée par de fortes expéditions des nouveaux modèles.

Le rapport souligne également que la série iPhone 17 a bénéficié d’un positionnement tarifaire bien calibré, ce qui a contribué à ses bonnes performances sur le marché.

Le cabinet estime que si Apple adopte une stratégie tarifaire encore plus agressive en 2026, cela pourrait permettre de maintenir la dynamique de production et de ventes.

Une industrie sous pression en 2026

Pour l’année 2026, TrendForce prévoit toutefois un contexte plus difficile pour l’industrie des smartphones.

La forte hausse des prix de la mémoire devrait augmenter sensiblement les coûts de production des smartphones.

En conséquence, la production mondiale de smartphones pourrait reculer d’au moins 10 % sur un an, pour atteindre environ 1,135 milliard d’unités.

Face à cette situation, les fabricants pourraient devoir faire un choix difficile : augmenter les prix de vente pour préserver leurs marges ou réduire les caractéristiques techniques des appareils afin de maintenir les volumes de vente.

Selon le rapport, le segment d’entrée de gamme devrait être le plus touché par la hausse des coûts des composants.

Les autres grands fabricants de smartphones

En dehors d’Apple et de Samsung, plusieurs autres fabricants figurent parmi les plus gros producteurs mondiaux en 2025.

Le groupe Xiaomi (incluant Redmi et POCO) occupe la troisième place avec près de 170 millions de smartphones produits.

Il est suivi par OPPO (qui inclut OnePlus et Realme) avec 143 millions d’unités.

Vivo arrive en cinquième position.

Le groupe Transsion (propriétaire des marques TECNO, Infinix et itel) se classe sixième après avoir réduit fortement sa production à la fin de l’année, en raison d’ajustements d’inventaire et d’une demande plus faible dans certains marchés émergents.

Honor occupe la septième place après avoir accéléré sa production vers la fin de l’année 2025.

Enfin, Lenovo (incluant Motorola) se classe huitième avec environ 61 millions de smartphones produits sur l’année.