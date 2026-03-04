iPad Air M4 : les premiers benchmarks apparaissent

Avant le lancement des nouveaux modèles d’iPad Air équipés de la puce M4, les premiers résultats de Geekbench ont fait leur apparition. Ils permettent d’avoir une première idée des performances par rapport à l’iPad Air M3 de génération précédente.

Des performances en hausse face à l’iPad Air M3

Deux tests réalisés sur le modèle iPad Air M4 de 13 pouces avec Wi-Fi + Cellular (iPad16,11) indiquent que la nouvelle puce apporte un gain notable de performances.

Les résultats suggèrent que le CPU de l’iPad Air M4 est 17,3 % plus rapide en performance mono-cœur et 7,9 % plus rapide en performance multi-cœur.

Les benchmarks affichent des scores mono-cœur de 3438 et 3714, ainsi que des scores multi-cœur de 12885 et 12296.

Cela correspond à une moyenne de 3576 points en mono-cœur et 12 591 points en multi-cœur.

À titre de comparaison, l’iPad Air M3 de 13 pouces obtient en moyenne 3048 points en mono-cœur et 11 667 points en multi-cœur sur Geekbench.

Une puce M4 légèrement moins puissante que celle de l’iPad Pro

L’iPad Air M4 est équipé d’un CPU à 8 cœurs, comprenant trois cœurs de performance et cinq cœurs d’efficacité, ainsi que d’un GPU à 9 cœurs.

Apple utilise déjà la puce M4 dans l’iPad Pro, mais la version présente dans ce modèle dispose d’une configuration plus puissante, avec jusqu’à 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU.

Par conséquent, l’iPad Air M4 ne peut pas rivaliser totalement avec l’iPad Pro M4 en matière de performances CPU.

Le modèle iPad Pro M4 de 13 pouces obtient par exemple 3704 points en mono-cœur et 13 805 points en multi-cœur, soit 3,6 % de mieux en mono-cœur et 9,6 % de mieux en multi-cœur par rapport à l’iPad Air M4.

Date de lancement

Le nouvel iPad Air M4 est déjà disponible en précommande. La commercialisation est prévue pour le 11 mars.