ChatGPT Go arrive en France : l’abonnement OpenAI à 8€ par mois veut séduire les utilisateurs « entre deux »

OpenAI lance en France ChatGPT Go, une nouvelle formule payante à 8 € par mois destinée aux utilisateurs réguliers de l’IA qui souhaitent un usage plus confortable sans basculer vers l’offre Plus, longtemps considérée comme le standard minimum pour lever certaines contraintes. Cette nouvelle option se situe entre l’offre gratuite et Plus, permettant de dépasser certaines limites journalières tout en restant abordable.

ChatGPT Go conserve l’essentiel de l’expérience gratuite mais améliore plusieurs points clés. Les utilisateurs bénéficient de plus de messages et d’actions par jour, d’une génération d’images plus fréquente, d’un import de fichiers plus souple et d’un accès au mode Thinking, conçu pour produire des réponses plus structurées et complexes.

Usage plus fluide

L’objectif est simple : rendre l’usage plus fluide pour ceux qui atteignent rapidement les plafonds de l’offre gratuite, sans pour autant proposer toutes les options premium de ChatGPT Plus, comme Codex pour la génération de code, Sora pour la création vidéo ou l’organisation des échanges en projets thématiques.

Cette formule s’adresse aux profils intermédiaires : utilisateurs réguliers mais non intensifs, ou abonnés Plus qui n’exploitent pas pleinement les fonctionnalités avancées et souhaitent réduire leur facture. Elle offre une alternative pratique pour conserver un confort d’utilisation supérieur à l’offre gratuite tout en limitant les coûts.

ChatGPT Go complète ainsi la gamme française d’OpenAI, qui reste structurée autour de quatre niveaux : Gratuit, Go, Plus (~23 €), et Pro (229 €) pour un usage très intensif. Cette nouvelle option pourrait devenir le « sweet spot » pour la majorité des utilisateurs réguliers, en offrant un juste équilibre entre performance, confort et prix. OpenAI mise sur cette formule pour répondre aux besoins croissants d’un public varié, tout en maintenant la flexibilité et l’accessibilité de ses services.