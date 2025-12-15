GPT-5.2 est disponible : OpenAI vient contrer Google et Gemini 3

OpenAI franchit une nouvelle étape dans la course à l’intelligence artificielle face à Google en dévoilant GPT-5.2, son modèle le plus avancé à ce jour. À peine un mois après la sortie de GPT-5.1, cette version marque une accélération stratégique claire, avec pour objectif de reprendre l’ascendant technologique sur Gemini 3 et de séduire avant tout les développeurs et les professionnels à la recherche de gains de productivité.

GPT-5.2 est proposé dès son lancement aux abonnés payants de ChatGPT ainsi qu’aux utilisateurs de l’API, à travers trois déclinaisons pensées pour des usages distincts. La version Instant privilégie la vitesse et s’adresse aux tâches courantes comme la traduction, la rédaction simple ou la recherche d’informations.

Raisonnement et structuration

Le mode Thinking cible les travaux complexes nécessitant raisonnement et structuration, notamment le développement logiciel, les mathématiques, la planification ou l’analyse de documents volumineux. Enfin, l’édition Pro se positionne comme l’offre la plus fiable et la plus précise pour résoudre des problèmes particulièrement exigeants.

Cette annonce intervient dans un contexte délicat pour OpenAI. Google domine actuellement la plupart des classements de performance sur LMArena avec Gemini 3, tandis qu’Anthropic conserve un avantage en codage avec Claude Opus 4.5. OpenAI affirme toutefois que GPT-5.2 établit de nouveaux standards dans plusieurs domaines clés, notamment le code, les sciences, la vision et le raisonnement sur de longs contextes.

Sur ses propres évaluations, la variante Thinking surpasse largement ses concurrents sur des benchmarks exigeants comme SWE-Bench Pro ou GPQA Diamond.

Alors que des rumeurs récentes évoquent un ralentissement du trafic grand public sur ChatGPT, ce lancement confirme un recentrage stratégique vers les usages professionnels. OpenAI explique avoir conçu GPT-5.2 pour créer davantage de valeur économique, en facilitant la gestion de projets complexes, la création de feuilles de calcul avancées et l’orchestration d’outils externes.

L’entreprise ambitionne clairement de devenir la plateforme de référence pour le développement d’applications basées sur l’IA, en réponse à l’intégration croissante de Gemini dans l’écosystème cloud de Google. Sur le plan de la fiabilité, OpenAI met en avant une réduction de 38 % du taux d’erreur avec le mode Thinking, ainsi que des progrès notables en génération et débogage de code, renforçant la capacité du modèle à piloter des systèmes complexes ancrés dans le réel.