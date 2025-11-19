Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux vidéos nommés par catégorie

Les nominations des Game Awards 2025 viennent d’être dévoilées, marquant le lancement officiel de la onzième édition de cette cérémonie souvent décrite comme les « Oscars du jeu vidéo ». L’événement, devenu incontournable pour l’industrie, se tiendra le 11 décembre, même si, en France, il sera suivi dans la nuit du 11 au 12 décembre en raison du décalage horaire.

Ce rendez-vous annuel attire autant les joueurs que les professionnels, puisqu’il récompense les productions marquantes de l’année tout en offrant régulièrement des annonces majeures. Les titres sélectionnés pour cette édition 2025 témoignent une nouvelle fois de la diversité du média, entre blockbusters, jeux indépendants et expériences créatives. Les prochains jours seront rythmés par les débats et pronostics, avant que le verdict final ne soit rendu lors de la cérémonie présentée par Geoff Keighley.

Voici les jeux qui sont nommés pour les Game Awards 2025 avec chaque catégorie. Il est possible de voter depuis cette adresse.

Jeu de l’année (GOTY)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Meilleure direction de jeu

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Meilleure narration

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

Meilleure direction artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Meilleure musique et bande originale

Clair Obscur: Expedition 33 – Lorien Testard

Hades II – Darren Korb

Hollow Knight: Silksong – Christopher Larkin

Death Stranding 2 – Woodkid & Ludvig Forssell

Ghost of Yōtei – Toma Otowa

Meilleur design audio

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

Meilleure performance

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yōtei

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Konatsu Kato – Silent Hill f

Troy Baker – Indiana Jones et le Cercle ancien

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Meilleur jeu engagé

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Meilleur jeu en évolution

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Meilleur support communautaire

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Meilleur jeu indépendant

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Meilleur premier jeu indépendant

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Meilleur jeu mobile

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves

Meilleur jeu VR/AR

Alien: Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Deadpool VR

The Midnight Walk

Meilleur jeu d’action

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: The Art of Vengeance

Meilleur jeu d’action/aventure

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Indiana Jones et le Cercle ancien

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Meilleur RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu de combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City Of The Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5

Meilleur jeu pour la famille

Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing Crossworlds

Meilleur jeu de stratégie

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Meilleur jeu de sport/course

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing Crossworlds

Meilleur multijoueur

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

Meilleure adaptation

Minecraft, le film

Devil May Cry

The Last of Us: saison 2

Splinter Cell: Deathwatch

Until Dawn

Jeu le plus attendu

007 First Light

Grand Theft Auto VI

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Créateur de contenu de l’année

Cadrel

Kai Cenat

MoistCr1tikal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Meilleur jeu d’e-sport

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

VALORANT

Meilleur joueur d’e-sport

Brawk

Chovy

Forsaken

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

Meilleure équipe d’e-sport