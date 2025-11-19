Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux vidéos nommés par catégorie

Les nominations des Game Awards 2025 viennent d’être dévoilées, marquant le lancement officiel de la onzième édition de cette cérémonie souvent décrite comme les « Oscars du jeu vidéo ». L’événement, devenu incontournable pour l’industrie, se tiendra le 11 décembre, même si, en France, il sera suivi dans la nuit du 11 au 12 décembre en raison du décalage horaire.
Ce rendez-vous annuel attire autant les joueurs que les professionnels, puisqu’il récompense les productions marquantes de l’année tout en offrant régulièrement des annonces majeures. Les titres sélectionnés pour cette édition 2025 témoignent une nouvelle fois de la diversité du média, entre blockbusters, jeux indépendants et expériences créatives. Les prochains jours seront rythmés par les débats et pronostics, avant que le verdict final ne soit rendu lors de la cérémonie présentée par Geoff Keighley.
Voici les jeux qui sont nommés pour les Game Awards 2025 avec chaque catégorie. Il est possible de voter depuis cette adresse.
Jeu de l’année (GOTY)
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Meilleure direction de jeu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Meilleure narration
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Meilleure direction artistique
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleure musique et bande originale
- Clair Obscur: Expedition 33 – Lorien Testard
- Hades II – Darren Korb
- Hollow Knight: Silksong – Christopher Larkin
- Death Stranding 2 – Woodkid & Ludvig Forssell
- Ghost of Yōtei – Toma Otowa
Meilleur design audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Meilleure performance
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yōtei
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato – Silent Hill f
- Troy Baker – Indiana Jones et le Cercle ancien
Meilleure innovation en accessibilité
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Meilleur jeu engagé
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Meilleur jeu en évolution
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Meilleur support communautaire
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Meilleur jeu indépendant
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleur premier jeu indépendant
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Meilleur jeu mobile
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Meilleur jeu VR/AR
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Deadpool VR
- The Midnight Walk
Meilleur jeu d’action
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: The Art of Vengeance
Meilleur jeu d’action/aventure
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones et le Cercle ancien
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Meilleur RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Meilleur jeu de combat
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City Of The Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5
Meilleur jeu pour la famille
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing Crossworlds
Meilleur jeu de stratégie
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Meilleur jeu de sport/course
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing Crossworlds
Meilleur multijoueur
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Meilleure adaptation
- Minecraft, le film
- Devil May Cry
- The Last of Us: saison 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Jeu le plus attendu
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Créateur de contenu de l’année
- Cadrel
- Kai Cenat
- MoistCr1tikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Meilleur jeu d’e-sport
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- VALORANT
Meilleur joueur d’e-sport
- Brawk
- Chovy
- Forsaken
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Meilleure équipe d’e-sport
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid PH
- Team Vitality
