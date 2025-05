L’iPhone 7 Plus et certains iPhone 8 désormais classés comme produits “vintage”

Apple a mis à jour sa liste des produits vintage et obsolètes, ce qui signifie que certains appareils auront désormais un accès plus limité aux réparations et services.

Les iPhone 7 Plus et iPhone 8 (64 et 256 Go) deviennent vintage

Les iPhone 7 Plus ainsi que les modèles 64 Go et 256 Go de l’iPhone 8 figurent désormais sur la liste des produits vintage. Il est intéressant de noter que le modèle 128 Go de l’iPhone 8 n’est pas encore concerné, car il a été commercialisé plus longtemps. Les modèles (PRODUCT)RED de l’iPhone 8 étaient déjà classés comme vintage.

Un appareil est considéré comme vintage lorsqu’il s’est écoulé cinq ans depuis sa dernière mise en vente. Les Apple Store et les centres de services agréés (AASP) peuvent encore effectuer des réparations sur ces produits, à condition que les pièces nécessaires soient disponibles. Si ce n’est pas le cas, les utilisateurs d’iPhone 7 Plus et d’iPhone 8 pourraient se voir refuser toute réparation.

L’iPad Air 2 et l’iPad mini 2 deviennent obsolètes

Apple a également transféré les iPad Air 2 et iPad mini 2 de la catégorie vintage vers celle des produits obsolètes. Les appareils sont qualifiés d’obsolètes sept ans après leur dernière mise en vente. Les produits obsolètes ne sont plus réparés par les Apple Store ni par les AASP, et aucune pièce détachée n’est fournie par Apple.