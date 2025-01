Meme Index ($MEMEX) lève 2 millions de dollars en prévente en seulement 2 semaines

Meme Index ($MEMEX) a maintenant dépassé les 2 millions de dollars en seulement deux semaines de prévente.

Le marché des memecoins a consolidé sa place dans l’univers de la crypto et entre en 2025 avec un nouveau souffle alors que la capitalisation boursière du secteur touche à nouveau les 110 milliards de dollars.

Cependant, l’investisseur moyen peut avoir du mal à trouver le memecoin qui offre des rendements astronomiques, car seule une infime fraction des tokens réalise les gains escomptés par tous dans la crypto.

C’est là qu’intervient le premier indice mondial de memecoins, le Meme Index. En offrant une exposition à plusieurs indices de memecoins, il permet aux investisseurs de répartir le risque tout en maximisant les rendements potentiels. Son token natif, $MEMEX, sert de passerelle vers ces indices, répondant à différents types de risques, avec une volatilité modérée à élevée selon les préférences.

Ce qui distingue $MEMEX, c’est sa flexibilité. Les détenteurs peuvent personnaliser leurs portefeuilles en modifiant les actifs au sein de chaque indice et en choisissant parmi les tokens établis et émergents.

À seulement 0,015043 $ par token, $MEMEX est une véritable aubaine. Mais avec le prix prévu pour augmenter dans moins de deux jours, le moment est venu d’acheter avant que la prochaine étape de financement ne fasse grimper le prix.

Le meilleur moyen de gagner grâce aux memecoins avec moins de risque : Meme Index ($MEMEX)

Les memecoins ont connu des difficultés au cours des 10 derniers jours de 2024, la valorisation du secteur oscillant en dessous des 100 milliards de dollars.

Cependant, 2025 a apporté une nouvelle énergie ; au 5 janvier, la capitalisation boursière a bondi à plus de 116 milliards de dollars. De nouveaux tokens comme ShibaBitcoin ($SHIBTC), Akuma Inu ($AKUMA) et Department of Government Efficiency ($DOGE) ont enregistré des gains de 348 %, 299 % et 90 %, respectivement.

Un nouveau memecoin qui a rejoint le club des milliards de dollars est SPX6900 ($SPX), qui a augmenté de 57 % la semaine dernière.

Bien qu’il ne soit pas encore dans la même ligue que $SPX, Kekius Maximus ($KEKIUS) a connu une hausse spectaculaire de 57 758 % à son apogée le 1er janvier après qu’Elon Musk ait changé son pseudonyme sur X avec le même nom.

Ces gains rapides mettent en évidence le supercycle en cours des memecoins, mais repérer le prochain grand gagnant reste un défi. Avec tant de tokens lancés, cela peut sembler être un jeu de devinettes, rendant cela risqué pour l’investisseur moyen.

Le Meme Index offre une solution en permettant aux investisseurs de diversifier leurs investissements sur plusieurs memecoins, réduisant ainsi le risque et offrant une option plus sûre – surtout pour ceux qui sont nouveaux sur le marché des memecoins.

Meme Index propose quatre indices pour les investisseurs avec différents profils de risque

Meme Index propose aux investisseurs quatre indices adaptés à leurs profils de risque et stratégies d’investissement : Meme Titan, Moonshot, Midcap et Meme Frenzy.

On désigne l’indice Meme Titan de blue-chip, car il rassemble les 10 meilleurs tokens de memecoins, tels que $DOGE, $SHIB et $PEPE.La croissance de ces jetons est habituellement plus lente quand leur capitalisation boursière est élevée, contrairement aux plus petits tokens comme $KEKIUS, mais ils présentent toujours un fort potentiel d’ expansion.

L’indice Moonshot est également conçu pour cibler les tokens en pleine expansion avec des capitalisations boursières inférieures à 1 milliard de dollars. Bien qu’il expose un potentiel de croissance supérieur à celui de l’indice Meme Titan, il montre également un risque accru.

L’indice Midcap augmente encore le risque, se concentrant sur les tokens ayant des capitalisations boursières variant entre 50 millions et 250 millions de dollars. Ces tokens pourraient offrir des rendements de 4x à 20x s’ils atteignent le milliard de dollars.

Enfin, l’indice Meme Frenzy s’adresse aux chercheurs de risque ultime, comprenant des tokens hautement volatils et exotiques. Bien qu’il soit possible que tous ne performent pas bien, le risque est réparti, et le succès d’un token peut stimuler la performance de l’ensemble de l’indice.

Tout l’intérêt de devenir un détenteur de $MEMEX est donc d’accéder à ces indices. Mais il faut savoir que les détenteurs peuvent également voter sur les tokens qu’ils souhaitent inclure dans ces indices.

Par exemple, si la communauté $MEMEX estime que Pepe ($PEPE), qui a baissé de 2,56 % au cours des sept derniers jours, n’a plus sa place dans l’indice Meme Titan, ils peuvent l’échanger contre un token plus méritant, comme Pudgy Penguins ($PENGU) ou Fartcoin ($FARTCOIN).

Rejoignez la prévente de Meme Index et espérez un APY de 1127 %

Pour devenir un détenteur de $MEMEX et investir dans les indices mentionnés ci-dessus, visitez le site de Meme Index et connectez votre portefeuille (par exemple, Best Wallet). Vous pouvez acheter $MEMEX en utilisant USDT, ETH, BNB ou même une carte bancaire.

Une fois que vous avez acquis vos tokens, vous pouvez les staker avec un généreux APY de 1 127 %, ce qui pourrait doubler votre investissement en environ 23 jours, à condition que le taux reste le même.

Meme Index a été audité par deux entreprises de confiance, Coinsult et SolidProof, garantissant que les contrats intelligents de la plateforme sont sécurisés.

Pour les dernières mises à jour, rejoignez la communauté Meme Index sur Telegram et X.

Visitez Meme Index.