Catslap annonce un burn de 1 million de $ : +42% pour SLAP en 7 jours, qui éclipse Popcat (+13%)

Catslap ($SLAP), le challenger de Popcat, a fait rugir le Bull Run après avoir annoncé un burn un 1 million de dollars prévu pour le 31 janvier 2025. Cette nouvelle va certainement donner un coup de fouet supplémentaire à l’élan du prix du token, qui a déjà grimpé de 42 % au cours des sept derniers jours.

Les bulls ciblent +349% et l’explosion du prix de $SLAP

En comparaison, Popcat n’a réussi à gagner que 13,3% sur la même période, alors que les capitaux intelligents se tournent vers les nouveaux coins avec un potentiel de retour sur investissement plus élevé. En fait, Catslap surpasse ses concurrents comme Popcat, MEW et Simon’s Cat, avec un volume de trading sur 24 heures atteignant 568 000 $.

Les taureaux visent maintenant une explosion du prix de $SLAP de 349 %, passant de 0,00304 $ au sommet historique de 0,00946 $ atteint le 4 décembre. La réalisation que la Saison 1 de l’Airdrop de Catslap se termine dans quatre jours ne fait qu’ajouter de l’enthousiasme. Vous pouvez participer à la campagne en “slappant” sur le site web et en vous inscrivant aux quêtes Zealy.

Le Slapdrop impliquera un giveaway de 10 000 USDT chacun pour les 10 premiers participants, avec le reste de la communauté recevant un airdrop. Il y a maintenant plus de 21 000 détenteurs de tokens $SLAP et un total de 15,7 k abonnés sur les réseaux sociaux. Catslap a été listé sur les DEXs le 21 novembre 2024.

Une liquidité profonde dans le pair de trading SLAP/WETH de 4,3 millions de dollars satisfait également les traders, avec 54 % de cette liquidité verrouillée pour six mois, éliminant ainsi les préoccupations de rug pulls pour ce projet.

En peu de temps, le nombre de “slaps” sur le site web a explosé à 2,473 milliards alors que le protocole Slap-to-Earn se répand à travers le monde. Ci-dessous, vous pouvez voir les classements Slap-to-Earn sur le leaderboard actuel du site web :

Crypto en plein essor : les memecoins comme Catslap sont les nouveaux gagnants

Avec Bitcoin de retour au-dessus de 100 000 $, atteignant 102 408 $ au moment de la rédaction, et l’élection de Donald Trump à la présidence certifiée par le Congrès aujourd’hui, la crypto commence l’année avec dynamisme. Alors que les investisseurs rééquilibrent leurs portefeuilles pour ce qui pourrait être l’année la plus marquante pour la crypto, les memecoins comme Catslap, grâce à son protocole unique Slap-to-Earn, sont prêts à faire un grand bond en avant.

Les memecoins sont collectivement évalués à 131 milliards de dollars, selon CoinGecko, et le volume de trading quotidien est de 12,1 milliards de dollars. La saison des altcoins est sur le point d’exploser et une grande partie des nouveaux capitaux regardera l’espace des memecoins pour des retours sur investissement spectaculaires.

$SLAP a déjà offert des retours de plus de 3 000 % pour les premiers investisseurs et sa dernière annonce de burn montre qu’il entend utiliser tous les leviers disponibles pour faire monter le prix et récompenser sa communauté.

Le programme de burn des jetons à ce jour vaut 1,52 million de dollars après le retrait de 466 540 797 $SLAP de l’offre. Ajouter un autre million de dollars à l’incinérateur devrait certainement aider à propulser le prix du token.

En plus du burn de soutien des prix, l’équipe dispose d’un programme de rachat en cours. Les rachats de tokens ont lieu toutes les 20 minutes sur le marché ouvert et ont atteint une valeur totale de 918 798 $ (280 998 380 $SLAP tokens).

100 000 $ pour les 10 premiers tandis que les autres reçoivent des récompenses SLAP

Les activités de la communauté Catslap et les quêtes ont explosé, aidées par la perspective d’être parmi les 10 premiers sur le leaderboard partageant le pool de prix de 100 000 $.

Les autres sur le leaderboard recevront des tokens $SLAP proportionnellement à leur position, faisant de chaque participant un gagnant.

La campagne Zealy Community Slapdrop a introduit un leaderboard supplémentaire pour enregistrer les slaps Zealy. Toutes les tâches et les slaps contribuent au score global pour le Slapdrop.

Pour être éligible aux quêtes Zealy :

Détenez des $SLAP

Complétez la quête ‘Best Wallet sur Zealy (dans la section “Start Slappin”)

Vous pouvez acheter Catslap ($SLAP) sur Best Wallet immédiatement

Vous pouvez acheter Catslap ($SLAP) sur Best Wallet aujourd’hui. Si vous n’avez pas encore l’application de portefeuille, vous pouvez la télécharger depuis Google Play ou depuis Apple App Store pour commencer.

$SLAP est également listé sur l’échange centralisé MEXC et via le widget d’échange sur le site web de Catslap. Et bien sûr, il y a aussi le DEX Uniswap.

Catslap est audité par SolidProof et a un score de fiabilité de projet de 99 % sur DEXtools. Rejoignez la communauté Catslap sur X et Telegram pour rester à jour avec les dernières nouvelles.

