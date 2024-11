Cryptos : Cardano (ADA) en consolidation, gains potentiels de x3000 pour Shiba Inu et ETFSwap

À mesure que le quatrième trimestre 2024 progresse, le prix de Cardano (ADA) semble être bloqué dans une phase de consolidation, maintenant les investisseurs en haleine quant à sa prochaine évolution. En revanche, Shiba Inu (SHIB) et ETFSwap (ETFS) ont quitté leurs phases de retenue et montrent un élan impressionnant vers des gains potentiels de 3000x. Le modèle stable d’ADA contraste avec l’activité croissante de Shiba Inu (SHIB) et d’ETFSwap (ETFS), et un nombre croissant d’investisseurs se tournent vers ETFSwap (ETFS) en raison de son programme de bonus en cours.

Programme de récompense d’ETFSwap (ETFS) : « C’est le meilleur moment pour acheter des tokens ETFS » d’après les experts cryptos

ETFSwap (ETFS) a lancé une série de bonus, offrant une opportunité intéressante pour les traders de crypto. De plus, l’intérêt d’achat a augmenté alors que la fin de la prévente approche. Selon les experts en crypto, une hausse est attendue après la prévente. Ils ajoutent qu’il s’agit du meilleur moment pour acheter des tokens ETFS, et tant les nouveaux traders que les investisseurs expérimentés ne veulent pas manquer cette opportunité.

Cette plateforme basée sur Ethereum a montré des perspectives excitantes depuis le début de sa prévente. En combinant des caractéristiques de la finance traditionnelle et décentralisée, ETFSwap (ETFS) présente des fonctionnalités distinctives, notamment un rendement annuel de 87 %, un suivi en temps réel des ETF et un trading avec effet de levier de 50x. Le lancement de la plateforme Beta a par ailleurs renforcé le réseau existant.

ETFSwap (ETFS) permet aux utilisateurs de vivre l’expérience des ETF de première main. Par exemple, les investisseurs peuvent tokeniser leurs ETF pour obtenir davantage de récompenses. La plateforme offre également un accès sans restriction au trading et aux pools de liquidité à haut rendement. Chaque investisseur double ses investissements dans ETFSwap (ETFS) grâce aux récompenses continues. Vous pouvez acheter le token ETFS au prix de 0,05769 $.

En tant que nouveau membre, vous pouvez rejoindre sans le tracas de la vérification d’identité (KYC). ETFSwap (ETFS) prend en charge le trading sans autorisation, ce qui permet aux investisseurs de s’inscrire facilement. Avec des investisseurs rejoignant chaque jour, ce token crypto vise un afflux de plus de 10 millions de dollars avant une montée en flèche de son prix. Pour renforcer son réseau contre les tiers, ETFSwap (ETFS) a passé une vérification KYC approfondie avec SolidProof et un audit de contrat intelligent par Cyberscope.

Les experts en crypto soutiennent qu’ETFSwap (ETFS) pourrait atteindre des gains de 3000x au T4 2024. Contrairement aux prévisions de consolidation pour le prix de Cardano, ETFSwap (ETFS) a reçu des projections audacieuses de performance. Ne manquez pas cette opportunité en Q4 2024.

Analyse du prix de Cardano : la confiance des investisseurs s’érode alors qu’ADA affronte une pression baissière accrue

La consolidation prolongée du prix de Cardano inquiète. Cardano (ADA) est dans cette phase depuis début août, luttant pour sortir de son état de stagnation actuel. Cette faible performance du prix de Cardano a érodé la confiance des investisseurs envers ce token. Alors que l’année touche à sa fin, les investisseurs souhaitent conclure l’année sur une note forte. Par conséquent, de nombreux détenteurs de Cardano (ADA) se tournent vers Shiba Inu (SHIB) et ETFSwap (ETFS).

Selon la performance du marché, le croisement baissier sur le MACD indique que le prix de Cardano rencontrera une résistance accrue dans ses tentatives de reprise. Le prix de Cardano a récemment chuté de 10 % et se négocie en dessous de 0,33 $. Ce niveau a été un support clé pendant plus d’un mois, et une nouvelle chute en dessous de ce seuil signalerait des déclins supplémentaires.

Shiba Inu (SHIB) gagne en traction suite à des actions stratégiques

Shiba Inu (SHIB) a grimpé de 6 % après que le réseau a annoncé de nouveaux développements. Shiba Inu (SHIB) a dévoilé le lancement de TREAT, un autre token dans son écosystème. Le réseau a également sollicité une nouvelle donation de la part de Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum.

Ces récentes initiatives ont généré un engouement médiatique et amélioré l’évolution des prix de Shiba Inu (SHIB). À l’heure actuelle, Shiba Inu (SHIB) affiche un sentiment haussier. Avec ces développements, les experts en crypto prévoient une hausse potentielle jusqu’à 3000x d’ici la fin de l’année.

Conclusion

Cardano (ADA) reste bloqué en consolidation, tandis que Shiba Inu (SHIB) et ETFSwap (ETFS) continuent de progresser. Alors que le modèle stable de Cardano et Shiba Inu peut attirer les traders conservateurs, ETFSwap (ETFS) est parfait pour ceux recherchant des opportunités à rendement élevé. À mesure que nous avançons dans le quatrième trimestre, l’élan derrière ETFSwap (ETFS) continue de croître. Avec la fin de la prévente qui approche, c’est le moment idéal pour rejoindre ce token à haut rendement.

