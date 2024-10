Cryptos : le Shiba Inu surperforme le Dogecoin pendant que cet Altcoin vise +1600%

La communauté cryptographique se passionne pour le prix du Shiba Inu, qui a augmenté de 5 %, dépassant le Dogecoin (DOGE). Parallèlement, l’augmentation constante de RCO Finance (RCOF) fait également l’objet d’une attention particulière, car on s’attend à ce que le jeton augmente de 1 600 % au cours de sa prévente actuelle.

Mais ce jeton émergent peut-il surpasser ces altcoins bien établis ? Découvrez les détails ci-dessous !

Gardez un œil sur RCO Finance dans l’espace crypto, selon les experts

Shiba Inu ayant récemment surpassé DOGE, les analystes s’intéressent désormais à RCO Finance (RCOF), un concurrent prometteur sur le marché des crypto-monnaies. Ils s’attendent à ce qu’elle surpasse les deux. RCO Finance gagne en reconnaissance pour son intégration innovante de l’IA et de la technologie blockchain.

Un facteur clé de cet intérêt croissant est le lancement de son robo-advisor phare, l’un des rares outils d’IA qui provoquent des remous sur le marché des crypto-monnaies en ce moment. Le robot-conseiller facilite les transactions en agissant comme un conseiller financier qui vous indique les actifs numériques dans lesquels vous devriez investir en fonction de vos besoins personnels.

Le robo-conseiller analyse les données, les opportunités risque-rendement de chaque investisseur et les tendances actuelles à l’aide de bases de données, d’algorithmes et de l’apprentissage automatique. Cela permet de s’assurer que même les traders nouveaux ou expérimentés obtiennent des recommandations pour les investissements les plus appropriés.

Une autre caractéristique attrayante de RCO Finance est son offre pré-dérivée (Pre-Do). Elle permet aux investisseurs de négocier des produits dérivés décentralisés, notamment des options, des contrats à terme et des swaps. En s’appuyant sur la technologie blockchain, Pre-Do garantit la transparence, l’interopérabilité et la fiabilité.

En outre, RCO Finance a conclu un partenariat avec SolidProof, une société de sécurité de premier plan, afin de renforcer ses mesures de sécurité. L’expertise de SolidProof en matière d’audit des contrats intelligents renforcera le cadre de sécurité de la plateforme de négociation DeFi, favorisant ainsi une plus grande confiance de la part des utilisateurs quant à sa fiabilité.

L’augmentation de l’activité des baleines SHIB entraîne une hausse du prix du Shiba Inu

Bien que le prix du Shiba Inu se soit négocié à la baisse, les dernières tendances du graphique montrent des signes de rebond. Cela est dû en grande partie à l’activité importante des baleines SHIB, les transferts vers les grands portefeuilles ayant augmenté de 45 % au cours des dernières 24 heures et de 3 840 % au cours des dernières 48 heures.

En septembre, le SHIB a défié une tendance à la baisse de six mois en faisant un bond de 63 %. Cependant, il a reculé de 24% à 0,00001606 $ le 4 octobre après avoir atteint 0,0000241 $. Cependant, porté par l’augmentation des transactions de baleines et un regain d’intérêt, le SHIB s’est maintenant redressé à 0,0000182 $ – marquant une augmentation de plus de 5 % par rapport à son plus bas niveau récent.

Le DOGE échoue à 0,11 $ alors qu’une nouvelle baisse pourrait se produire à l’avenir

Le Dogecoin (DOGE) est actuellement sous-performant sur le marché. Il se négocie autour de 0,1124 $, reflétant une baisse de 4,45% au cours de la semaine dernière. Le jeton a tenté à plusieurs reprises de franchir la barre des 0,11 $, mais sans succès.

Selon les analystes, le DOGE peut regagner les positions perdues s’il y a une nouvelle vague d’achat sur le marché. Mais s’il tombe à un prix inférieur à 0,105 $, cela indique une augmentation de la pression de vente pour le memecoin.

Les experts affirment que la prévente de RCOF est capable de surpasser SHIB et DOGE

Comme le prix du Shiba Inu a été plus élevé que celui du Dogecoin, le RCOF est une perspective prometteuse. La prévente de jetons a été un succès remarquable, comme en témoignent la collecte de près de 3 millions de dollars de revenus et la vente de plus de 95 millions de jetons de prévente.

Avec un prix actuel de 0,0344 $, RCOF offre un point d’entrée intéressant pour les premiers investisseurs. Le prix de cotation prévu de 0,6 $ pourrait générer des gains allant jusqu’à 1600 %, dépassant les performances de Shiba Inu et de Dogecoin depuis le début de l’année.

Pour garantir la valeur à long terme des jetons RCOF, la plateforme alloue 50 % de l’offre de jetons à la prévente, ce qui contribue à maintenir la liquidité. En outre, un mécanisme de combustion des jetons est en place pour réduire l’offre en circulation, ce qui pourrait accroître la rareté et faire grimper le prix.

