Cryptos : un expert qualifie Shiba Inu & Dogecoin de « désastreux » mais soutient ETFSwap (ETFS)

Un expert en cryptographie s’exprime sur les performances de Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE) et leur valeur respective pour l’espace cryptographique et qualifie les mèmes de pièces de monnaie de « désastreux ». Cependant, l’expert en cryptographie a été généreux dans son soutien aux jetons ETFSwap (ETFS) suite à l’impressionnante hausse de 800 % enregistrée pour le jeton DeFi basé sur l’Ethereum.



ETFSwap (ETFS) approuvé par des investisseurs réputés

La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) connaît une croissance et une popularité remarquables ces derniers temps, la plateforme ETFSwap (ETFS) se faisant le champion de l’adoption. L’ETFSwap (ETFS) frappera sa monnaie native, l’ETFS, pour représenter des titres de qualité institutionnelle et une variété d’actifs tokenisés, y compris l’art, les matières premières et l’immobilier, ainsi que les actifs crypto.

La plateforme DeFi couvrira les investisseurs institutionnels en crypto-monnaies du risque associé à la manipulation des actifs sous-jacents eux-mêmes. Le cryptographe est impressionné par les caractéristiques phénoménales qui seront bientôt publiées lorsque l’ETFSwap (ETFS) lancera la phase 1 de sa plateforme bêta, qui permettra aux investisseurs de combler le fossé entre les actifs réglementés traditionnels et la technologie de la blockchain.

La plateforme ETFSwap (ETFS) permettra de négocier des titres tokenisés en temps réel, 24 heures sur 24, sans avoir besoin d’un tiers comme les courtiers. Les investisseurs peuvent s’assurer un revenu passif en achetant des jetons ETFS et en les plaçant dans des pools d’ETF très lucratifs afin de fournir de la liquidité et d’obtenir des rendements allant jusqu’à 87 % en taux de pourcentage annuel (TPA).

Les traders seront également avantagés lorsqu’ils négocieront sur la plateforme ETFSwap (ETFS) et bénéficieront de l’option d’appliquer une taille de marge accrue de 10x pour négocier des perpétuels, des contrats à terme et des matières premières et augmenter considérablement leurs gains de 30 000 %, ainsi que de maximiser leurs profits avec le 50x disponible pour tous les ETF répertoriés.

La plateforme ETFSwap (ETFS) DeFi est développée pour utiliser son expertise unique en matière de tenue de marché afin d’offrir une liquidité de négociation optimale aux traders et aux investisseurs crypto. Le crypto pundit encourage les traders et les investisseurs à profiter de la plateforme DeFi lorsqu’elle fera ses débuts auprès du public et à négocier les produits d’investissement traditionnels et les ETF tokenisés très recherchés qui sont connus pour générer des millions pour les investisseurs institutionnels.

Contrairement au Shiba Inu (SHIB) et au Dogecoin (DOGE), qui n’ont pas de valeur intrinsèque, l’expert en cryptographie est certain de la valeur unique que posséderont les jetons ETFS, car la plateforme ETFSwap (ETFS) prévoit de lancer son propre ETF, qui sera répertorié en 2025. Les jetons ETFS natifs de la plateforme permettront aux investisseurs d’accéder à toutes les caractéristiques uniques d’un portefeuille financier décentralisé (DeFi) sans l’obligation de vérification KYC.

Un contrôle approfondi par les audits de CyberScope, une société de sécurité blockchain de premier plan, et la vérification KYC de SolidProof confirment la légitimité des membres de l’équipe de la plateforme ETFSwap (ETFS) et de tous les contrats intelligents disponibles.

Les investisseurs peuvent suivre l’approbation de l’expert en cryptographie et profiter de la prévente en cours pour obtenir les jetons ETFS au prix bas de 0,03846 $, maintenant et profiter du potentiel croissant des jetons ETFSwap (ETFS).

L’envolée de Shiba Inu (SHIB) n’est pas durable

Shiba Inu (SHIB) a connu une activité de baleine récemment et a vu une augmentation remarquable de 360%, avec des augmentations notables dans les mouvements des grands investisseurs. Shiba Inu (SHIB) est l’un des jetons échangés par les baleines qui cherchent simplement des moyens rapides de doubler leur argent par deux.

Le crypto-pundit est d’avis que l’augmentation de l’activité des baleines ne se traduit pas par une reprise durable des prix pour Shiba Inu (SHIB), car les grands investisseurs exercent souvent une influence significative sur la façon dont les actifs plus petits comme Shiba Inu (SHIB) sont échangés. Selon l’expert en cryptographie, le Shiba Inu (SHIB) a un impact désastreux sur le marché en raison de sa manipulation facile par les grands investisseurs.

Shiba Inu (SHIB), cependant, semble se préparer à un mouvement vers le prochain objectif de prix de 0,00002 $.

Le Dogecoin (DOGE) n’impressionne pas cet expert

Le Dogecoin (DOGE) se négocie toujours autour de 0,12 $ malgré la reprise de la majorité du marché après la dernière correction. Le plus haut historique du Dogecoin (DOGE) est de 0,73 $. Cependant, il est impossible que le Dogecoin (DOGE) atteigne à nouveau ce niveau. L’expert en cryptographie déconseille de dépendre du Dogecoin (DOGE) ou de toute autre mème pièce pour obtenir des gains à long terme.

Conclusion : les memecoins mis à la poubelle par un crypto-prédicateur qui fait l’éloge d’ETFSwap (ETFS)

La note de l’ETFSwap est très élevée car un expert en crypto-monnaies approuve les jetons utilitaires et critique Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE) pour leur manque de valeur. Les jetons ETFSwap (ETFS) représentent des ETF tokenisés de grande valeur et des actifs du monde réel, ce qui en fait le meilleur choix pour les investisseurs avisés.

