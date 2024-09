Une baleine Dogecoin a récemment vendu sa participation de 2 millions de dollars en Shiba Inu (SHIB) dans un mouvement sans surprise pour acheter ETFSwap (ETFS) en grand volume. Cette baleine Dogecoin cherche à accumuler le jeton ETFSwap (ETFS) et à investir une partie des fonds dans des ETF via la plateforme de trading ETFSwap (ETFS). Voyons les raisons de cette démarche audacieuse.

ETFSwap (ETFS) offre aux investisseurs de multiples opportunités potentielles de gagner de l’argent

Une baleine Dogecoin a repéré l’opportunité de gagner de l’argent grâce à la plateforme ETFSwap (ETFS), auditée par CyberScope, et à son offre de jetons, et elle a décidé de se lancer dans l’aventure. Selon les dernières données financières, le marché des ETF représente des milliards d’actifs sous gestion avec un potentiel de rentabilité élevé. C’est pourquoi cette baleine Dogecoin est prête à commencer à utiliser la plateforme de négociation ETFSwap (ETFS) DeFi, conçue pour négocier des ETF sur la blockchain. Grâce à la plateforme de négociation ETFSwap (ETFS), cette baleine Dogecoin et de nombreuses autres personnes peuvent facilement et en toute sécurité négocier des ETF sur la chaîne de blocs sans passer par les institutions financières traditionnelles.

Le trading perpétuel de la plateforme ETFSwap (ETFS) de ces ETF réels tokenisés change la donne, car les utilisateurs peuvent se positionner correctement sur le marché en utilisant des options longues et courtes pour obtenir un gain jusqu’à 50x. En outre, la plateforme Defi offre une assistance au trading par IA aux utilisateurs pour les aider à obtenir un aperçu détaillé du marché des ETF grâce à une analyse prédictive précise et à des recommandations d’investissement. Avec toutes ces ressources, ETFSwap (ETFS) est prêt à permettre aux utilisateurs de réaliser des gains plus importants, et beaucoup trouvent cette offre irrésistible. Même la baleine Dogecoin aurait mis de côté des fonds importants pour investir dans des ETF via la plateforme ETFSwap ETFS lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle.

Le jeton natif ETFSwap (ETFS) est une autre opportunité de gagner de l’argent dans l’écosystème ETFSwap (ETFS). Grâce au jeton ETFS, les investisseurs participent au pool de liquidités et obtiennent des rendements de 36 % et des bénéfices de 87 % sur les rendements APR. Les récompenses Airdrop permettent également aux investisseurs de gagner des montants décents. Cependant, la perspective du lancement du jeton ETFSwap (ETFS) à 3 $ alors qu’il se vend actuellement à 0,03846 $ est la raison pour laquelle la baleine Dogecoin est prête à accumuler le jeton. Ce gain potentiel de 100x a mis la communauté crypto dans une frénésie, car de nombreux investisseurs particuliers, baleines et investisseurs institutionnels se précipitent sur la prévente en cours d’ETFSwap (ETFS), qui a recueilli plus de 4 millions de dollars jusqu’à présent.

Shiba Inu (SHIB) ne répond pas aux attentes de cette baleine Dogecoin

L’évolution du cours de Shiba Inu en 2024 a amené de nombreux investisseurs, comme une baleine Dogecoin, à s’interroger sur ses performances futures. Depuis 2021, Shiba Inu (SHIB) n’a pas été en mesure de retester son record historique de 0,00008616 $. À l’heure où nous mettons sous presse, la mème pièce Shiba (Inu ) SHIB se négocie à 0,00001682 $, ce qui représente une différence significative par rapport à son plus haut niveau historique. Avec la tendance baissière de l’ensemble du marché des mèmes pièces, les difficultés du marché cryptographique en général et la perte de l’engouement des médias sociaux et de la communauté pour Shiba Inu (SHIB) en particulier, il est possible qu’elle n’augmente pas de manière significative dans un avenir proche.

Voyant cela, une baleine Dogecoin a décidé de vendre sa participation Shiba Inu (SHIB) d’une valeur de 2 millions de dollars pour investir dans ETFSwap (ETFS) avec une augmentation potentielle de 100x lorsqu’il est listé sur les principaux échanges tels que Binance, Coinbase, et Bybit, entre autres. Avec le lancement prochain de la plateforme bêta d’ETFSwap (ETFS) et la prévente dans sa dernière étape, la cotation du jeton est plus proche que jamais.

Conclusion

L’imprévisibilité de Shiba Inu a incité cette baleine Dogecoin à opter pour les offres excitantes d’ETFSwap (ETFS). Avec plusieurs mèmes pièces qui se comportent mal et aucune pompe de prix significative en vue, c’est le moment d’investir dans ETFSwap (ETFS) à seulement 0,03846 $ pour profiter de son potentiel de 100x et d’autres opportunités de gains.

