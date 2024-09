Cryptos : les baleines boudent Ripple XRP suite à l’appel de la SEC au profit de ce token Ethereum

Un nouvel appel de la SEC contre Ripple (XRP) semble se profiler à l’horizon, bien que la représentation juridique de la crypto-monnaie affirme qu’il s’agit d’une affaire close. Cette tournure des événements et cette incertitude ont incité les baleines cryptos à abandonner le Ripple (XRP) pour un jeton Ethereum (ETH) – ETFSwap (ETFS) – vendu à 0,03846 $ avec un potentiel de plus de 3 $ au lancement.

ETFSwap (ETFS) continue d’accueillir de nouveaux investisseurs

Les baleines qui se sont débarrassées du Ripple (XRP) sont le dernier groupe d’investisseurs dans la prévente de l’ETFSwap (ETFS), qui a attiré d’énormes investissements de la part de nombreuses personnes au cours des derniers mois. Le jeton Ethereum (ETH), ETFS, est le jeton natif de la plateforme de négociation ETFSwap (ETFS). Ce jeton Ethereum (ETH) a levé près de 4 millions de dollars jusqu’à présent. Plus de 370 millions de jetons ont été vendus, soit 80 % du montant alloué à la prévente. Les baleines cryptos sont prêts à accumuler des millions de jetons ETFS, car ils devraient être lancés à plus de 3 dollars, alors qu’ils se vendent actuellement à 0,03846 dollar.

Ce prix de lancement représente une augmentation de 80 fois. Les analystes cryptographiques fondent cette prédiction sur les échanges sur lesquels le jeton Ethereum (ETH) devrait être lancé, tels que Coinbase, Binance, MEXC, etc. Pour qu’une crypto-monnaie soit lancée sur les meilleures bourses, elle doit répondre à de nombreux critères, tels que l’offre d’un produit utile, une équipe qui a fait ses preuves et une large base d’utilisateurs. ETFSwap (ETFS) remplit toutes ces conditions, de sorte que le jeton Ethereum (ETH) devrait monter en flèche lors de son lancement.

En termes de « produit utile », la plateforme ETFSwap (ETFS) est une plateforme de négociation ETF DeFi qui permet aux utilisateurs de négocier des fonds négociés en bourse (ETF) du monde réel sur la blockchain. Le jeton natif de la plateforme ETFSwap (ETFS) – ETFS – permet également aux utilisateurs de gagner de l’argent sur la plateforme.

En parlant d’équipe éprouvée, l’équipe derrière la plateforme de trading ETFSwap (ETFS) a été vérifiée par KYC par SolidProof, une société d’audit de contrats intelligents. En outre, l’ETFSwap (ETFS), son jeton et ses offres et services ont été vérifiés par CyberScope, une société de sécurité leader sur le marché des crypto-monnaies, et certifiés sûrs et authentiques. En ce qui concerne sa large base d’utilisateurs, ETFSwap (ETFS) a enregistré plus de 500 000 personnes qui ont montré de l’intérêt pour son application bêta et sont prêtes à commencer à l’utiliser lors de son lancement.

Ces critères, auxquels la plateforme ETFSwap (ETFS) et son jeton natif répondent, montrent à ces baleines cryptos qu’elle a ce qu’il faut pour monter en flèche lors de son lancement. Cela montre également que les investisseurs tels que les crypto-baleines qui ont abandonné le Ripple (XRP) peuvent être sûrs que le jeton Ethereum (ETH) sera listé sur les principales bourses.

Les investisseurs se débarrassent du Ripple (XRP) alors que l’affaire juridique s’éternise

Il y a quelques semaines, le procès contre Ripple (XRP) a pris fin après qu’un juge américain a approuvé une amende de 125 millions de dollars contre Ripple (XRP). Toutefois, le tribunal a autorisé l’une ou l’autre partie à faire appel du verdict dans un délai de 60 jours, ce qui signifie que jusqu’à ce que ce délai soit écoulé, personne ne pouvait exclure la possibilité que la SEC fasse appel. Étant donné que la SEC souhaitait que Ripple (XRP) paie un règlement de 2 milliards de dollars au lieu des 125 millions de dollars approuvés par le juge, de nombreuses personnes pensent que la SEC américaine fera appel afin d’obtenir le montant initial du règlement ou un montant proche de celui-ci.

La bataille juridique contre Ripple (XRP) a affecté la croissance de la crypto-monnaie au cours des derniers mois. Les baleines cryptos commencent maintenant à perdre patience et à se concentrer sur d’autres opportunités. Le jeton Ethereum (ETH) ETFSwap (ETFS) a attiré l’attention de ces crypto-baleines car, tout comme la pièce Ripple joue un rôle énorme sur la blockchain Ripple, ETFS fait de même sur la plateforme de trading ETFSwap.

Conclusion

Alors que le Ripple (XRP) continue de lutter contre l’incertitude, l’ETFSwap (ETFS) est prêt à permettre aux investisseurs de réaliser de bons profits lors de son lancement. Avec le jeton Ethereum (ETH), les investisseurs peuvent gagner passivement grâce au pool de staking, donnant jusqu’à 36% de profit, un rendement APR allant jusqu’à 87%, et des récompenses airdrop.

C’est le moment d’investir dans ETFSwap (ETFS), car sa prévente va bientôt se terminer. Achetez maintenant à 0,03846 $ pour vous positionner en vue d’une hausse de 80 fois.

