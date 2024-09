Les codes promo sont des combinaisons de lettres, de chiffres ou de symboles qui existent depuis l’avènement du commerce par correspondance. Aujourd’hui, ils sont omniprésents dans l’industrie du commerce en ligne, mais à quoi servent-ils réellement ? Quels sont les différents types de codes promo les plus proposés par les sites e-commerce ? Et quelles autres astuces s’avèrent aussi efficaces pour tomber sur de véritables pépites à prix cassés ? Découvrez-les ci-après !

Les codes promo en pourcentage ou en euros

Les codes promo, quels qu’ils soient, sont destinés à attirer les clients et à les fidéliser. Il y en a sous plusieurs formes, et la plus connue est la réduction en pourcentage. Cela donne droit à une remise sous la forme d’un pourcentage qui s’applique au montant total de commande effectuée. Par exemple, si vous êtes bénéficiaire d’un code promo de 20 % de réduction sur un article de 200 euros, vous ne payez que 140 euros.

S’il s’agissait par contre d’une remise en euros, vous savez directement combien vous économisez. Cette gamme de codes promo, vous en trouverez bien assez sur codepromo.hostingpics.net. En effet, il s’agit d’une réduction en espèces. Sur un article que vous achetez à 1000 €, par exemple, une réduction de 150 € peut sembler plus significative qu’une réduction de 10 % sur le prix total. Ce qui est souvent plus perceptible que les réductions en pourcentage.

De toutes les manières, avec les codes promo, il y a remise conséquente dont vous avez sans doute conscience. Dans certains cas même, cette offre spéciale peut vous donner droit à une livraison gratuite.

Les codes promo donnant droit à une livraison gratuite

Les codes promo peuvent également prendre la forme d’une livraison gratuite. Contrairement aux autres offres de réduction, ces codes promo ont un avantage distinctif.

En fait, il n’est plus à démontrer que les achats en ligne sont subordonnés à des frais de livraison habituellement élevés. Avec un code promo livraison gratuite, vous pouvez alors réaliser une part importante d’économie sur les frais de livraison de votre commande.

En outre, les codes promo livraison gratuite peuvent également vous faire gagner du temps et de l’énergie. En bénéficiant d’une telle offre, vous n’avez plus besoin de vous rendre en magasin pour récupérer vos articles. De même, vous pouvez avoir droit à bien d’autres avantages. Mais devez-vous toujours vous attendre aux bons plans avant de bénéficier d’une éventuelle remise sur vos achats ? N’y a-t-il pas d’autres astuces pour vous permettre d’économiser davantage en ligne ?

Autres astuces pour économiser davantage sur tous vos achats en ligne

Outre les codes promo qui sont d’ailleurs très populaires, il y a deux méthodes simples et efficaces pour économiser davantage en ligne.

Achetez d’occasion

L’achat d’occasion est une tendance qui ne cesse de gagner du terrain. Et pour cause, il offre de nombreux avantages, tant pour l’environnement que pour votre porte-monnaie. Les articles y sont parfois pratiquement neufs, et, avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur de véritables pépites à prix cassés.

Mais attention, tout n’est pas rose. Il est essentiel de rester vigilant et de bien vérifier l’état des produits avant de finaliser votre achat. Faites beaucoup attention aux descriptions, aux photos et n’hésitez pas à poser des questions au vendeur.

Utilisez les programmes de cashback

Si acheter d’occasion ne correspond pas toujours à vos besoins, une autre astuce tout aussi efficace consiste à utiliser les programmes de cashback. Ce système vous permet de récupérer une partie de l’argent dépensé lors de vos achats en ligne. Mais comment ça marche ?

Le principe du cashback est simple : lorsque vous passez par un site de cashback avant d’effectuer vos achats sur des boutiques partenaires, vous recevez un pourcentage du montant dépensé sous forme de remboursement. Ce remboursement varie généralement entre 2 % et 10 % selon le site et la catégorie de produits. Cumulez cela avec d’autres techniques comme les codes promos ou les soldes, et vous verrez que les gains peuvent rapidement devenir significatifs !