Cryptos : un tout nouveau Dogecoin-killer explose de 300% en 7 jours, pourquoi ?

NEIRO on Ethereum (NEIRO), désormais populairement appelé le tout nouveau tueur de Dogecoin dans l’industrie de la cryptographie, a connu une flambée explosive de 300% en 7 jours et s’est hissé parmi les 25 premiers Memecoins par capitalisation boursière à la suite de plusieurs listings sur les principales bourses de crypto-monnaies et plates-formes de négociation.

Pendant ce temps, alors que le Dogecoin-killer NEIRO on Ethereum (NEIRO) ralentit son élan après sa série haussière de 7 jours, le jeton ICO viral ETFSwap (ETFS) a grimpé en flèche de 500% dans ses volumes de transactions de prévente après avoir reçu des prévisions haussières de la part d’analystes chevronnés pour se redresser de 50x et surpasser NEIRO lors de son listing sur les principaux échanges cryptographiques au cours du dernier trimestre de 2024

Le Dogecoin-killer NEIRO on Ethereum (NEIRO) explose de 300% en 7 jours après son listing sur Binance, OKX et Crypto.com

Binance, OKX, HTX et Crypto.com sont parmi les principaux échanges de crypto-monnaies qui ont listé le tout nouveau Dogecoin-killer NEIRO on Ethereum (NEIRO), ce qui a entraîné un rallye explosif de 300% sur une période d’échange de 7 jours sur les marchés cryptographiques.

NEIRO on Ethereum (NEIRO) est en tête du tableau des tendances et suscite des sentiments positifs sur le marché parmi les investisseurs cryptographiques qui croient maintenant que le cycle haussier du memecoin est loin d’être terminé. Le tout nouveau Dogecoin-killer NEIRO on Ethereum (NEIRO) qui se négocie à 0,182 $ est un memecoin à thème canin nommé d’après le chien nouvellement adopté par le propriétaire de Kabosu, NEIRO.

ETFSwap (ETFS) : vers un x50 après sa cotation sur les principales bourses, mieux que NEIRO on Ethereum ?

Le jeton DeFi ETFSwap, qui se vend pour la modique somme de 0,03846 $, est le prochain à faire l’objet d’un rallye explosif de 50x qui fera évoluer les portefeuilles des investisseurs lors de sa cotation sur les principales places boursières. Le jeton ETFS sera lancé au quatrième trimestre 2024, parallèlement à une plateforme de négociation DeFi de classe mondiale qui propose des outils personnalisables alimentés par l’IA que les utilisateurs peuvent exploiter pour avoir un avantage sur les marchés des crypto et des ETF.

Les utilisateurs de la plateforme DeFi auront accès à des outils alimentés par l’IA d’ETFSwap (ETFS), tels que l’ETF Finder, qui peut être personnalisé pour rechercher des ETF tokenisés à haut rendement. ETFS, le jeton natif de la plateforme ETFSwap (ETFS) DeFi, facilitera l’accès des particuliers aux ETF tokenisés et à d’autres produits d’investissement de qualité institutionnelle. Les investisseurs cryptographiques de détail auront accès à l’échange du jeton ETFS contre des ETF tokenisés à haut rendement, y compris des obligations, des actions, des matières premières, des marchés, du Bitcoin au comptant, de l’Ethereum au comptant et des ETF à effet de levier, parmi beaucoup d’autres.

Les traders d’ETF tokenisés et les investisseurs disposant de peu de liquidités peuvent utiliser un effet de levier de trading jusqu’à 100x disponible sur la plateforme DeFi pour augmenter les retours sur investissement jusqu’à 54 000%. Les investisseurs et les traders crypto intelligents qui échangent le jeton ETFS contre divers ETF tokenisés et cryptocurrencies sur la plateforme ETFSwap (ETFS) DeFi recevront des remises et des incitations à la négociation alléchantes.

La plateforme ETFSwap (ETFS) DeFi prendra en charge les contrats perpétuels et les échanges de contrats à terme de plus de 6 000 cryptocurrencies, y compris le Dogecoin-killer NEIRO on Ethereum (NEIRO). Les traders de crypto-monnaies utilisant la plateforme DeFi bénéficieront de la meilleure expérience DeFi car ETFSwap (ETFS) leur fournira une liquidité de négociation optimale grâce à son expertise en matière de tenue de marché.

Les utilisateurs et les investisseurs d’ETFSwap (ETFS) généreront des revenus passifs en jalonnant leurs ETF tokenisés et en fournissant de la liquidité à la plateforme DeFi. Ils gagneront également jusqu’à 87% de taux de pourcentage annuel (TPA) dans les rendements de jalonnement. Les utilisateurs d’ETFSwap (ETFS) tireront parti d’une économie traditionnelle de 10 000 milliards de dollars lorsqu’ils tokeniseront leurs actifs du monde réel et les échangeront sur la chaîne via la plateforme DeFi.

Les acteurs institutionnels et les grandes baleines cryptographiques anticipent le lancement de la plateforme DeFi d’ETFSwap (ETFS), qui devrait bientôt avoir lieu au quatrième trimestre 2025, car elle est conçue avec une infrastructure de sécurité robuste qui prévient les cyberattaques et les menaces de sécurité. La plateforme ETFSwap (ETFS) DeFi garantit la sécurité des transactions et des investissements, car ses contrats intelligents audités par CyberScope montrent qu’elle n’est pas sujette aux attaques. L’équipe de la plateforme ETFSwap (ETFS) DeFi a passé le KYC avec le cabinet d’audit SolidProof et a respecté les réglementations sur les crypto-monnaies nécessaires pour opérer.

Conclusion

ETFSwap (ETFS), dont les analystes cryptographiques vétérans affirment qu’il surpassera le tueur de Dogecoin NEIRO on Ethereum, est programmé pour apporter une richesse générationnelle aux premiers investisseurs en prévente qui achètent ETFS pour un prix bon marché de 0,03846 $ avec ses cotations 50x sur les meilleurs échanges de crypto-monnaies.

