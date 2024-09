Crypto : un trader Cardano délaisse le FET pour ce jeton IA à 0,03 $, une hausse de 1345% attendue ?

Récemment, un célèbre trader Cardano (ADA) a fait les gros titres en recommandant un pivot stratégique de Artificial Superintelligence Alliance (FET) vers RCO Finance (RCOF), une étoile montante dans le paysage de l’IA cryptographique.

Alors que FET a fait les gros titres grâce à son innovation dans le domaine de l’IA cryptographique, RCO Finance promet d’en faire beaucoup plus. Les projections suggèrent un rendement stupéfiant de 1 345 % dans les semaines à venir.

Artificial Superintelligence Alliance (FET) fait face à une concurrence féroce

Le FET a récemment réalisé des progrès significatifs dans le secteur de l’IA cryptographique. Notamment, Fetch.ai, SingularityNet et Ocean Protocol ont uni leurs forces pour former la Superintelligence Alliance. Cette collaboration est considérée comme un changeur de jeu potentiel, stimulant les ventes de plus de 41 % au cours du mois dernier.

Malgré cela, un investisseur de Cardano connu pour valoriser l’innovation et la décentralisation a exprimé des inquiétudes quant à l’avenir de FET. Selon le trader, il y a une demande croissante de solutions et de protocoles DeFi qui offrent une utilité complète au sein d’un service unique.

Le trader Cardano a noté que RCO Finance pourrait être mieux positionné pour prospérer dans la dynamique actuelle du marché en raison de ses diverses offres d’utilité et de son approche globale des services DeFi.

Le changement stratégique vers RCO Finance (RCOF)

RCO Finance se différencie de ses concurrents, comme FET, en offrant plus que de simples outils d’IA cryptographique. Elle combine des algorithmes sophistiqués et l’apprentissage automatique pour offrir un robo-advisor exceptionnel. Ce conseiller étudie en profondeur les tendances du marché pour élaborer des stratégies d’investissement personnalisées qui s’alignent sur vos objectifs financiers.

RCO Finance est attrayant parce que son robo-advisor alimenté par l’IA adapte les stratégies d’investissement en fonction des objectifs individuels et des préférences en matière de risque.

Cette fonction offre un niveau de personnalisation inhabituel dans le monde de la cryptographie, aidant les utilisateurs à prendre des décisions éclairées grâce à des données de marché en temps réel et à des aperçus historiques.

Les objectifs financiers de chaque utilisateur sont d’abord examinés à l’aide d’un questionnaire détaillé. Le robo-advisor construit ensuite un portefeuille d’investissement largement diversifié, en faisant correspondre ces objectifs et les changements dans les fluctuations du marché de temps à autre.

De cette manière, des adaptations deviennent possibles sur le marché hautement imprévisible des crypto-monnaies. Les décisions prises au bon moment font toute la différence dans la réussite ou l’échec d’un investissement.

Contrairement aux conseillers financiers traditionnels, l’IA de RCO n’a pas de biais émotionnel ; elle effectue des transactions ou gère des investissements avec une précision et une rapidité inégalées.

RCO Finance est bien plus qu’un robo-advisor ; elle fusionne le domaine du DeFi avec les opportunités d’investissement traditionnelles. Elle propose divers produits financiers, y compris des pools de liquidités, du yield farming et du staking – un portefeuille qui n’est pas habituellement disponible en périphérie des marchés conventionnels.

Cette intégration augmente le rendement potentiel tout en répartissant les risques, ce qui rend la plateforme robuste pour la gestion de patrimoine.

L’originalité de RCO Finance réside dans la tokenisation des actifs du monde réel, qui permet aux utilisateurs d’investir dans des actifs tangibles de manière numérique.

L’émergence de crypto-monnaies standard élargit les options d’investissement des utilisateurs et leur permet d’étendre leurs profils d’investissement. Le prêt et l’emprunt peuvent également être compétitifs, ce qui augmente encore leur potentiel de profit.

La sécurité est une priorité absolue pour RCO Finance, car SolidProof, une entreprise leader dans le domaine de la sécurité des blockchains, a procédé à un audit approfondi des contrats intelligents de la plateforme, garantissant ainsi la sécurité et la fiabilité du système.

En outre, la technologie Fireblocks est utilisée pour protéger les fonds des utilisateurs, ce qui renforce la fiabilité de la plateforme.

L’avenir s’annonce radieux pour RCO Finance

L’excitation autour de RCO Finance est perceptible, les analystes suggérant qu’elle pourrait refléter la croissance significative observée lors des précédents rallyes cryptographiques.

Les projections indiquent que RCOF pourrait connaître une augmentation de prix remarquable de plus de 1 345 % dans les semaines à venir, attirant des investisseurs désireux de profiter de la prochaine vague de crypto-monnaies.

Le modèle tokenomics de RCO Finance est conçu pour atténuer la volatilité du marché. Les détenteurs de jetons bénéficient d’avantages tels que les airdrops, la réduction des frais de négociation et les droits de vote de gouvernance par le biais du staking. Cela favorise l’investissement à long terme et donne à la communauté une voix dans la construction de l’avenir de la plateforme, en cultivant un sentiment d’appartenance.

Actuellement, RCO Finance est dans sa phase de prévente, au prix de 0,0344 $ pendant la deuxième phase. Cette phase a suscité un intérêt considérable, le prix de cotation du jeton devant se situer entre 0,40 et 0,60 dollar.

Pour les premiers investisseurs, cela pourrait se traduire par une opportunité impressionnante d’un retour sur investissement potentiel de 1 644 % une fois qu’ils seront cotés.

Les investisseurs de la prévente peuvent également bénéficier d’autres fonctionnalités, comme l’obtention de récompenses par le biais de la mise en jeu et la participation à la gouvernance, ce qui enrichit leur expérience d’investissement. Alors que la prévente prend de l’ampleur et que RCO Finance attire l’attention du marché, c’est un moment intéressant pour les investisseurs d’explorer ce projet.

