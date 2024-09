Cryptos : les baleines Shiba Inu parient sur un +3000% pour ce jeton Ethereum en prévente

Certaines baleines qui ont investi plus tôt dans le token Shiba Inu auraient fait des paris substantiels sur un jeton Ethereum en prévente connu sous le nom de RCO Finance (RCOF). Ils pensent que le RCOF a le potentiel d’augmenter de 3000% une fois qu’il entrera sur le marché libre.

RCOF peut-il répondre aux attentes ? Découvrez les détails ci-dessous !

Cette baleine SHIB voit des gains potentiels de 3000% dans RCO Finance

RCO Finance (RCOF) est en train de devenir un sujet de discussion dans l’espace DeFi, en particulier après que les premières baleines de SHIB aient investi dans la plateforme pour des gains potentiels de 3 000 %.

Cette plateforme est unique car elle offre des services financiers automatisés grâce à l’IA, permettant ainsi à davantage d’investisseurs, en particulier les baleines, de participer au marché.

L’innovation principale de RCO Finance est un robo-advisor basé sur l’IA qui aide les traders à faire face aux fluctuations des marchés financiers. Cet outil fournit des solutions et des conseils d’investissement personnalisés, aidant les individus à prendre des décisions éclairées en fonction de leur situation.

Le Robo-Advisor est très utile lorsqu’il s’agit d’analyser les données et les tendances du marché et de recommander le moment d’acheter ou de vendre un actif. Cela signifie que les traders peuvent contrôler activement les risques et ainsi minimiser les pertes, même s’ils n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un conseiller financier.

À bien des égards, le robo-advisor de RCO Finance est un choix parfait pour de nombreux investisseurs. L’outil de trading IA est très convivial et efficace. Il fonctionne également de manière transparente 24 heures sur 24, améliorant ainsi le potentiel des utilisateurs à maximiser la valeur de leurs investissements sur le long terme.

RCO Finance : diversifiez votre portefeuille avec plus de 12 500 actifs

RCO Finance présente un large éventail d’actifs réels, notamment des actions, des matières premières et des fonds négociés en bourse, ainsi que plus de 12 500 classes d’actifs distinctes. Cette vaste sélection permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles de manière significative, avec des options d’effet de levier allant jusqu’à 1000x.

De plus, RCO Finance facilite les transactions internationales, permettant aux utilisateurs de transférer de l’argent de la plateforme vers leurs comptes bancaires nationaux à l’aide d’une carte de débit accessible à l’échelle internationale.

Pour garantir la sécurité de ces transactions, SolidProof, une société de sécurité de premier plan dans le secteur, a audité les contrats intelligents de cette plateforme de négociation DeFi.

L’enquête du DoJ fait perdre 118 millions de dollars à Shiba Inu lors d’une récente liquidation

Shiba Inu (SHIB) pourrait être en train de s’inverser après une baisse, ayant récemment formé une configuration de chandelier « marteau » qui indique un fort intérêt d’achat. Bien que le jeton ait baissé de 6 % au cours de la semaine dernière, le marché des cryptomonnaies reste baissier.

Cette pression à la baisse est principalement liée à l’enquête menée par le ministère américain de la Justice sur Nvidia pour d’éventuelles pratiques commerciales déloyales.

Par conséquent, ce sentiment baissier a un impact sur les altcoins comme Shiba Inu, ce qui a entraîné des ventes considérables qui ont effacé plus de 118 millions de dollars d’investissements en crypto-monnaies.

À sa valeur actuelle de 0,00001301 $, Shiba Inu conserve une lueur d’espoir avec l’apparition du motif du marteau.

Cependant, pour que SHIB prenne de l’élan, il doit franchir le niveau de 0,0000148 $. Malheureusement, les tentatives passées de franchir ce niveau ont été infructueuses, ce qui laisse planer des doutes sur une hausse potentielle.

Ne manquez pas la prévente de RCO Finance !

Les investissements importants réalisés par les premières baleines Shiba Inu dans RCO Finance ne sont pas surprenants, étant donné que la prévente a permis de vendre plus de 95 millions de tokens et de collecter près de 2 millions de dollars de revenus. Il n’est pas trop tard pour participer, car les jetons de prévente sont encore disponibles pour seulement 0,0344 $ chacun dans la phase 2.

Ces pionniers de Shiba Inu ne se contentent pas d’espérer un rendement potentiel de 3 000 % lors du lancement officiel à 0,6 $. Ils espèrent également bénéficier d’une économie de 40 % sur les frais de transaction, d’un accès à des possibilités d’emprunt et de prêt à des taux compétitifs, et de la perspective de gagner un revenu passif grâce aux dividendes de jalonnement.

Compte tenu de la trajectoire prévue, qui reflète la hausse de 2021 de Shiba Inu après son lancement, c’est le moment idéal pour participer à la prévente. Et le meilleur ? Vous pouvez également maximiser vos gains en utilisant le code promo RCOF50 !

