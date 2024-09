Cryptos : les baleines PEPE & SHIB parient sur la hausse du prix de RCO Finance (RCOF)

L’incertitude du marché a poussé les investisseurs de Pepe (PEPE) à réduire leurs avoirs dans la mème pièce de monnaie basée sur Ethereum et à limiter les pertes. En outre, un membre exécutif du conseil d’administration de Shiba Inu (SHIB) a mis en garde contre les risques d’échec des mèmes pièces au cours des prochaines années.

Par conséquent, RCO Finance (RCOF) a attiré l’attention des investisseurs de SHIB et de PEPE qui cherchent à surmonter les incertitudes du marché alors que RCOF se prépare à une hausse parabolique.

Voyons pourquoi RCOF est le véhicule d’investissement privilégié des baleines PEPE et SHIB.

Les fluctuations du marché poussent cette baleine Pepe à vendre

Une baleine de Pepe a liquidé une grande partie de son investissement dans la pièce PEPE après avoir subi d’énormes pertes en raison des fluctuations et des incertitudes du marché. Lookonchain a mis en lumière cet investisseur dans un rapport publié le 31 août. Lookonchain a noté que l’investisseur a transféré 330 milliards de pièces PEPE d’une valeur de 2,54 millions de dollars au taux actuel du marché sur la bourse de crypto-monnaie Kraken basée aux États-Unis.

La réserve de PEPE de la baleine reste de 1 000 milliards de PEPE d’une valeur de 7,57 millions de dollars. Initialement, cet investisseur a dépensé 9,9 millions de dollars pour acquérir 1,3 billion de PEPE il y a quelques semaines. En raison de la baisse qui a suivi l’achat, son portefeuille a perdu 3 millions de dollars en valeur.

Selon les données actuelles du marché, PEPE s’échange à 0,00000772 $, ayant perdu 16,73 % au cours des sept derniers jours. Compte tenu de l’état actuel de PEPE, les investisseurs se détournent progressivement de la mème pièce jusqu’à ce que le marché se rétablisse. Entre-temps, RCOF a attiré leur attention grâce à son potentiel de profit.

La responsable marketing de Shiba Inu met en garde contre la survie dans les crypto-monnaies

Lucie, responsable marketing de Shiba Inu, a fait part de son opinion sur le type de projets qui, selon elle, survivront aux prochaines années, jusqu’en 2026. Le 30 août, sur son compte X, elle a écrit un court article éducatif sur le sujet, intitulé « Survival Of The Fittest : Voyons qui sera encore là en 2026 ». Selon l’article, les projets qui survivront le plus longtemps auront le soutien de la communauté, des équipes solides et, surtout, une véritable utilité.

Lucie estime que même si les monnaies mimétiques sont à la mode en ce moment, il s’agit simplement d’un engouement passager. Sans une véritable communauté derrière elles, qui passe d’un projet à l’autre toutes les deux semaines, elles ne dureront pas. Le message a suscité une attention considérable, et plusieurs membres de la communauté ont salué sa volonté de contribuer au succès de l’espace cryptographique.

Lucie a ajouté que la plupart des gens ont besoin de construire une base solide pour lancer des pièces, ce qui explique pourquoi ces pièces échoueront. Au milieu de l’évaluation, SHIB a perdu 10,15 % de sa valeur marchande en raison des conditions de marché moroses. La mème pièce se négocie actuellement à 0,0000139 $ sans montrer de tendance à la hausse.

RCO Finance fait de Pepe et des baleines Shiba Inu un projet à fort potentiel

L’observation de Lucie, associée à la situation actuelle du marché, a poussé les investisseurs de PEPE et SHIB à envisager d’investir dans RCOF, un nouveau jeton d’utilité sur la blockchain Ethereum.

RCOF est le jeton natif et de gouvernance de RCO Finance, une plateforme de négociation décentralisée émergente dotée de capacités automatisées. La plateforme incarne un outil de trading de pointe permettant aux investisseurs en crypto-monnaies de naviguer dans le paysage volatile des crypto-monnaies avec peu ou pas d’exposition aux risques potentiels.

Avec le robo-advisor, les utilisateurs de RCO Finance n’ont pas nécessairement besoin d’interagir avec le marché pour négocier ou investir directement. Grâce à son algorithme d’apprentissage automatique, l’outil de trading peut analyser les données du marché, exécuter des transactions et investir dans différents actifs pour le compte des utilisateurs. Il s’agit d’une technologie de pointe autonome qui vise à transformer le processus d’investissement conventionnel.

RCO Finance héberge plus de 120 000 actifs numériques, dont des cryptomonnaies, des produits dérivés, des actifs réels et des fonds négociés en bourse. Le robot-conseiller peut aider à sélectionner les actifs susceptibles d’être les plus rentables parmi ces collections. Les utilisateurs peuvent ensuite acquérir ces actifs directement avec des crypto-monnaies, ce qui leur permet de gagner du temps lors de la conversion en monnaie fiduciaire.

Les traders peuvent également fournir de la liquidité à n’importe quelle paire de transactions via le teneur de marché automatisé de la plateforme et recevoir par la suite des récompenses.

RCO Finance s’est avéré être une zone sûre pour les traders des marchés financiers grâce à ses solides mesures de protection. D’une part, elle s’appuie sur les Fireblocks pour offrir une sécurité optimale aux utilisateurs en protégeant la plateforme contre les menaces extérieures. D’autre part, la base de code de son contrat intelligent a été auditée par SolidProof, une société de sécurité blockchain bien connue, protégeant ainsi les utilisateurs des faiblesses internes qui se cachent.

RCOF se prépare à passer à l’étape suivante de la prévente

Alors que la prévente de RCOF progresse, la pièce est prête à passer à l’étape suivante. C’est pourquoi les baleines PEPE et SHIB se pressent à la prévente de RCOF, cherchant à bénéficier largement de la hausse imminente. Ces investisseurs ont investi plus de 1,74 million de dollars dans RCOF, démontrant ainsi leur confiance dans le jeton Ethereum.

Le rallye à venir verra RCOF passer de 0,0343 $ à l’étape 2 à une augmentation de 63 % à 0,0558 $ à l’étape 3, ce qui représente une hausse de 63 %. À la fin de la prévente, RCOF aura augmenté de plus de 1 000 % pour atteindre l’objectif de 0,4 $. Cela signifie que 20 000 $ investis aujourd’hui dans RCOF seraient devenus 200 000 $ à ce moment-là.

En plus des gains de prévente, les RCOF auront droit à des dividendes trimestriels, qui seront versés directement dans leurs portefeuilles.

Ils recevront également des récompenses par paliers, en particulier pour les investisseurs détenant plus d’un million de jetons. RCOF étant également le token de gouvernance de RCO Finance, être détenteur d’un token équivaut à participer au processus de prise de décision concernant RCO Finance.

Pour bénéficier de ces avantages, vous pouvez dès à présent acheter RCOF avec une réduction de 50 % et profiter de tous ces avantages sans interruption.

Pour plus d’informations sur la prévente de RCO Finance :

Visitez le site de la prévente de RCO Finance

Rejoignez la communauté RCO Finance