Cryptos : des analystes prédisent que ce token Ethereum fera 70 fois mieux que le Shiba Inu

Le monde des crypto-monnaies ne cesse de croître et de nouveaux projets voient le jour chaque jour. Ces projets entrent en scène en promettant aux investisseurs plusieurs avantages qui rentabiliseront leurs investissements.

Cet article traite de l’un de ces projets, ETFSwap (ETFS), qui est sur le point de surpasser Shiba Inu (SHIB) et plusieurs autres altcoins. Les analystes de l’industrie ont prévu que ce projet basé sur l’Ethereum produira des rendements 70 fois supérieurs pour les investisseurs.

Que peut-on attendre de Shiba Inu en 2024 ?

Shiba Inu (SHIB) est une mème pièce qui a émergé en 2020 en tant qu’expérience de construction d’une communauté décentralisée et en tant que rivale de la toute première mème pièce, Dogecoin (DOGE). Shiba Inu (SHIB) est maintenant devenu une altcoin reconnue dans le monde de la cryptographie.

Au cours du mois dernier, la mème pièce sur le thème du chien a enregistré un intérêt exceptionnel, alors qu’elle s’efforce de se remettre de ses perspectives baissières. Le jeu Shiba Eternity, lancé sur le réseau Shibarium, est à l’origine de cette reprise. Selon les données de CoinGecko, la mème pièce a connu une augmentation de 4,0 % et de 6,3 % au cours des 7 et 14 derniers jours, respectivement. Elle a toutefois eu du mal à poursuivre sur sa lancée. La mème pièce a vu sa valeur chuter de 1,5 % et de 4,2 % au cours des 1 et 24 dernières heures, respectivement.

La tendance du prix de Shiba Inu (SHIB) suggère qu’il est affecté par la volatilité massive qui secoue le marché des crypto-monnaies. Si cette tendance se poursuit, les détaillants de Shiba Inu (SHIB) et les baleines pourraient diversifier leurs portefeuilles dans des investissements viables et durables tels que ETFSwap (ETFS).

Au moment de l’écriture de ces lignes, Shiba Inu (SHIB) se négociait à 0,00001438 $ (par CoinGecko).

ETFSwap : transformer la finance décentralisée avec des gains importants

La finance numérique évoluant quotidiennement, ETFSwap (ETFS) s’est positionné à l’avant-garde, ouvrant la voie à la transformation du secteur. Il s’agit d’une plateforme de finance décentralisée (DeFi) basée sur Ethereum qui ouvre la voie aux investisseurs pour négocier et posséder de manière rentable des fonds négociés en bourse (ETF) institutionnels et des crypto-monnaies. La plateforme de finance décentralisée (DeFi) tokenise ces actifs pour y parvenir, permettant aux investisseurs traditionnels et modernes d’y accéder facilement.

Ces actifs tokenisés sont adossés à des actifs et des titres du monde réel tels que l’immobilier, les titres à revenu fixe, l’art, l’énergie, etc, car ETFSwap (ETFS) collabore avec des banques conformes au MiCa pour les négocier. En outre, les titres du monde réel sont réputés pour leur résistance aux fluctuations du marché, ce qui les rend parfaitement adaptés à tous les types d’investisseurs.

ETFSwap (ETFS) est conçu avec une technologie d’IA de pointe qui utilise des algorithmes pour analyser les données, les tendances, les modèles et le sentiment du marché afin de prédire et de recommander les options d’investissement les plus viables aux investisseurs. De cette manière, les investisseurs peuvent obtenir des rendements alléchants sur leur argent.

En outre, ETFSwap (ETFS) permet aux investisseurs en cryptomonnaies de bénéficier d’un effet de levier. C’est son principal argument de vente par rapport à Shiba Inu (SHIB) et à d’autres altcoins émergents. Les investisseurs peuvent amplifier leurs transactions jusqu’à 10 fois, ce qui multiplie leurs profits par 10. Ils peuvent également explorer un effet de levier de 50x sur tous les ETF listés sur la plateforme.

La transparence et la sécurité étant des facteurs essentiels du projet, SolidProof a audité les membres de l’équipe d’ETFSwap (ETFS) pour le KYC. De même, son infrastructure a fait l’objet d’une évaluation rigoureuse par CyberScope, une société de sécurité blockchain de premier plan, et aucune menace n’a été détectée.

En outre, les analystes cryptographiques prédisent que la prévente en cours d’ETFSwap (ETFS) rapportera jusqu’à 70 fois les bénéfices sur l’argent investi lorsque le jeton atteindra les principaux échanges. Au prix de seulement 0,01831 $, les investisseurs qui n’ont pas encore sauté dans le train ont une occasion de dernière minute d’acheter la prévente.

Au vu de la demande, le prix actuel de la prévente devrait être épuisé d’ici la fin du mois d’août. Le prochain prix est déjà prêt pour un pic massif de 109 %, se vendant à 0,03846. Cela signifie que les premiers investisseurs commenceront à obtenir des bénéfices dès que le nouveau prix entrera en vigueur.

Conclusion : achetez la prévente d’ETFSwap pour espérer un retour sur investissement de x70 dès maintenant

Alors que Shiba Inu (SHIB) et d’autres projets chevronnés connaissent une période de volatilité, ETFSwap (ETFS) s’est stratégiquement positionné comme le meilleur pari des investisseurs. La plateforme de négociation de crypto ETF promet aux premiers investisseurs un bénéfice de 109 %. En outre, sa cotation imminente devrait provoquer une flambée des prix qui se traduira par un retour sur investissement de 70 fois pour les premiers investisseurs. Profitez de cette opportunité ; achetez la prévente d’ETFSwap (ETFS) dès maintenant.

Pour plus d’informations sur la prévente de l’ETFS :

Visitez le site de la prévente d’ETFSwap

Rejoignez la communauté ETFSwap