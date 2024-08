Cryptos : les baleines achètent 200 000 ETH en 3 jours ; le smart money arrive dans RCOF & FET

Les baleines de l’Ethereum ont récemment accumulé de l’ETH en croyant avec optimisme qu’un rallye des crypto-monnaies est imminent. Un éminent analyste suggère que cet argent intelligent tourne maintenant son attention vers RCO Finance (RCOF) et FET, soulignant leur potentiel en tant que prochaines grandes opportunités dans l’espace DeFi.

Découvrez pourquoi les investisseurs institutionnels et avisés sont si enthousiastes à l’égard de ces altcoins.

Les baleines Ethereum repèrent la prochaine gemme DeFi : RCO Finance

Les baleines Ethereum se sont lancées dans une frénésie d’achat, raflant 200 000 ETH en trois jours. Cette activité suggère que « l’argent intelligent » est prêt à investir dans des projets prometteurs, avec RCO Finance au premier plan. Mais qu’est-ce qui distingue RCO Finance (RCOF) ?

La plateforme de trading DeFi de pointe combine habilement la technologie blockchain et l’IA, attirant principalement des investisseurs avisés. La plateforme se targue de divers services, notamment un Robo-conseiller alimenté par l’IA et une vaste sélection de plus de 120 000 actifs couvrant plus de 12 500 classes.

Le robot-conseiller, en particulier, est la marque de fabrique de RCO Finance. Il s’appuie sur des algorithmes avancés et l’apprentissage automatique pour fournir des recommandations d’investissement personnalisées et basées sur des données. En évaluant la tolérance au risque et les objectifs financiers d’un investisseur, le robo-conseiller aide à maximiser la rentabilité tout en minimisant les délais et les coûts de transaction.

Il est important de noter que l’architecture de Robo-Advisor, alimentée par l’IA, supprime les intermédiaires, ce qui réduit considérablement les délais de transaction et les dépenses. En outre, les services de l’outil d’IA sont gratuits, ce qui rend les outils de gestion d’investissement experts accessibles à un public plus large.

Se positionnant comme un précurseur dans la refonte des échanges de crypto-monnaies, RCO Finance s’appuie sur la technologie blockchain pour soutenir les investissements des utilisateurs. La plateforme fait l’objet d’audits réguliers par la société de sécurité renommée SolidProof, garantissant la sécurité des actifs des utilisateurs.

Le choc de supply d’ETH se profile alors que les baleines accumulent

Des données récentes montrent que le pourcentage d’Ethereum (ETH) détenu sur les bourses centralisées a atteint un niveau historiquement bas, ce qui soulève des inquiétudes quant à un éventuel choc de l’offre. En réponse, les baleines de l’Ethereum ont rapidement accumulé plus d’ETH, ajoutant plus de 200 000 ETH (environ 540 millions de dollars) à leurs avoirs au cours des 96 dernières heures.

Les ETF au comptant sur l’Ethereum ont connu des sorties notables récemment, avec une sortie nette de 44,54 millions de dollars et l’ETHE de Grayscale qui a connu une sortie de 118 millions de dollars. En conséquence, l’Ethereum (ETH) est resté baissier, déclinant de 23% au cours du mois dernier. Alors que ce déclin jette une ombre sur l’avenir de l’ETH, RCOF se présente comme une alternative prometteuse.

Une baleine rate le rallye du FET, mais rachète plus haut

Le prix du token Artificial Superintelligence Alliance (FET) a récemment grimpé en flèche, attirant l’attention des investisseurs. L’analyse de Lookonchain a révélé qu’une baleine a manqué le rallye FET, vendant 2,33 millions de FET pour 2,385 millions d’USDT à 1,02 $. Pour récupérer sa position, la baleine a racheté 1,79 million de FET sur Binance à un prix plus élevé de 1,33 $.

Les experts suggèrent que l’achat de maquillage de la baleine pourrait s’avérer payant, car le prix du FET a déjà augmenté de 47 % en une semaine. Compte tenu de la publication prochaine des résultats de NVIDIA, cette montée en puissance des jetons d’IA tels que le FET est compréhensible. L’évolution rapide de la technologie de l’IA devrait remodeler le secteur, et FET et RCOF sont bien placés pour s’assurer une part de marché substantielle.

Les experts annoncent une hausse de x10 000 : RCOF, le prochain ETH ?

Au milieu de l’effervescence des baleines, la prévente en cours de RCO Finance a attiré l’attention d’investisseurs avisés. Avec une offre limitée de 800 millions de tokens, dont une partie importante est allouée à la prévente, RCOF reste l’un des actifs les plus recherchés dans l’espace cryptographique.

Au 27 août, la prévente de RCOF en est à sa deuxième étape, avec des jetons à un prix d’entrée attractif de 0,0344 $ chacun. Cependant, le prix devrait augmenter jusqu’à 0,0559 $ lors de la prochaine étape 3, offrant un retour sur investissement potentiel de 62 % pour ceux qui agissent rapidement. La valeur réelle, cependant, réside dans le potentiel à long terme de RCOF.

Une fois cotée en bourse, la RCOF devrait se négocier entre 0,4 et 0,6 dollar, ce qui pourrait se traduire par un rendement stupéfiant de 1 500 % pour les investisseurs de la première heure.

Les experts ont également établi des parallèles entre le potentiel de RCOF et le remarquable parcours haussier de 10 000 fois de l’ETH en 2021, suggérant une trajectoire similaire quelques mois après que RCOF obtienne une cotation sur les principales bourses.

