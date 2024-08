Cryptos : ETFSwap (ETFS), la “next big thing” qui rivalise avec la prédiction x100 de PEPE ?

Le jeton ETFSwap (ETFS) s’oppose à Pepe (PEPE) dans la bataille de l’augmentation de prix de 100x, avec de nombreux investisseurs qui placent leurs enjeux dans les jetons ETFS pour atteindre le succès sur la mème pièce sur le thème de la grenouille et devenir la prochaine grande crypto gemme.

Prix de l’ETFSwap (ETFS) multiplié par 100 : une victoire garantie ?

Le prix du jeton ETFSwap (ETFS) est assuré d’être multiplié par 100, ce qui correspond à la qualité de l’utilité qu’il apporte au marché des crypto-monnaies. La plateforme tokenise les ETF et les met à la disposition des investisseurs qui cherchent à entrer sur les marchés florissants des ETF et des actifs du monde réel.

L’entrée des ETF crypto spot dans l’écosystème des crypto-monnaies a fait exploser la demande d’exposition au Bitcoin et à l’Ethereum par le biais des ETF. La plateforme ETFSwap (ETFS) s’est bien mise en place pour répondre à cette demande et prévoit de proposer ses propres options d’ETF dès 2025.

L’intérêt croissant pour les ETF cryptographiques au comptant fera à son tour grimper le prix du jeton ETFS, ce qui permettra de le multiplier par 100. En outre, les jetons ETFS basés sur l’utilité permettent un accès rapide à l’ensemble des fonctions de la plateforme DeFi sans qu’il soit nécessaire de vérifier le KYC des utilisateurs. Par conséquent, les investisseurs ont la possibilité de négocier et d’investir dans un large éventail de cryptocurrencies et de fonds négociés en bourse (ETF) tokenisés sans tracas.

Le jeton ETFSwap (ETFS) natif de la plateforme est assuré d’une croissance rapide, car il offre aux investisseurs un moyen unique de créer des revenus passifs lorsqu’ils ajoutent de la liquidité aux pools d’ETF, s’engagent dans l’agriculture de rendement, et achètent et mettent en jeu des quantités substantielles de jetons et gagnent jusqu’à 87% en pourcentage de rendement annuel (APY).

La plateforme offre un effet de levier de 10x pour augmenter les bénéfices attendus de ses utilisateurs de 20 000% lorsqu’ils négocient des contrats à terme, des perpétuels, des options et des marchés multiples, ainsi qu’un effet de levier de 50x pour négocier la variété d’ETF crypto et institutionnels au comptant répertoriés sur la plateforme. En plus de ces incitations, la plateforme ETFSwap (ETFS) protège tous les utilisateurs des tiers, tels que les courtiers, et élimine les limites des heures de négociation fixes en garantissant des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les traders qui s’inscrivent sur la plateforme ETFSwap (ETFS) bénéficieront immensément des outils d’aide au trading tels que ETF Finder, ETF Filter et ETF Tracker, qui sont conçus avec une intelligence artificielle et sont capables de fournir les stratégies les plus analytiquement efficaces pour le trading d’ETF le plus rentable.

La transparence de la plateforme ETFSwap (ETFS) et de toutes ses activités est vérifiée par la réalisation de KYC pour les membres de l’équipe avec SolidProof, et les contrats intelligents sont confirmés comme étant sûrs après avoir passé l’audit de la société de sécurité blockchain de premier plan CyberScope.

La plateforme ETFSwap (ETFS) a rendu ses jetons ETFS natifs disponibles dans leur prévente en cours au prix de 0,01831 $.

Le x100 prédit par PEPE semble peu probable

Pepe (PEPE) a enregistré une hausse de prix notable de 14% avec un volume d’échange accru, ce qui suggère un intérêt croissant de la part des traders de PEPE. La résurgence de plusieurs monnaies mimétiques cette semaine a suscité l’optimisme des fans de PEPE, qui espèrent voir jusqu’où la monnaie mimétique sur le thème de la grenouille peut aller.

Cependant, le rallye x100 prévu a été menacé par les traders de futures. Pepe (PEPE) continue de lutter, et de nombreux traders surveillent pour voir si PEPE peut se maintenir au-dessus de 0,00000075 $.

Actuellement, une baisse de 4% de l’intérêt ouvert a été observée et les indicateurs envoient des signaux contradictoires confus aux traders de Pepe (PEPE).

Conclusion : ETFSwap (ETFS) bat PEPE dans une compétition déséquilibrée

Les jetons ETFSwap (ETFS) de la plateforme ETFS sont sûrs de monter en flèche et d’atteindre 100x, car les investisseurs investissent de plus en plus leur argent dans la plateforme DeFi pour son utilité. Le potentiel de retour sur investissement des actifs basés sur l’utilité est plus certain, contrairement aux monnaies mimétiques comme Pepe (PEPE).

