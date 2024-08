Le secteur des mèmes monnaies semble être touché de plein fouet par les quelques corrections du marché, entraînant l’effondrement du prix de la populaire mème pièce Shiba Inu (SHIB) ; cependant, les investisseurs sont confiants dans le potentiel de croissance considérable du jeton ETFSwap (ETFS).

L’effondrement du cours du Shiba Inu accroît la demande d’actifs utilitaires

Shiba Inu (SHIB) a subi le plus grand nombre de défis parmi les mèmes coins au cours du mois dernier, et le graphique reste une source d’inquiétude, d’autant plus que le prix de Shiba Inu continue de chuter de près de 22%. La majorité des investisseurs en Shiba Inu sont actuellement mécontents, 65 % d’entre eux perdant régulièrement de l’argent sur leur investissement alors que le prix du Shiba Inu se négocie dans le rouge.

Les perspectives sont sombres pour Shiba Inu car les grands investisseurs n’accumulent pas ou ne distribuent pas de jetons SHIB. En outre, l’activité et l’intérêt des baleines sont faibles, comme le montre le nombre réduit de transactions importantes, qui a baissé de 11 % au cours de la dernière journée.

La croissance globale du réseau de Shiba Inu est en baisse de 0,19%. Ce qui constitue un signal de momentum indiquant un sentiment très baissier. Le cours actuel du Shiba Inu sur les principales places boursières est de 0,000013 $.

Toutefois, pour que cela se produise, la mème pièce doit être multipliée par 76 276, soit 7 627 665 %, pour atteindre l’objectif d’un dollar.

Une prédiction plus précise place les prix minimum et maximum de la mème pièce à 0,00002941 $ et 0,00003360 $, respectivement.

L’ETFSwap (ETFS) offre une alternative plus rémunératrice aux investisseurs

La plateforme ETFSwap (ETFS) abrite les meilleurs ETF cryptographiques, à savoir le spot Bitcoin (BTC) et le spot Ethereum (ETH), ainsi que les ETF institutionnels les plus rentables qui sont tokenisés et rendus accessibles aux investisseurs crypto.

Contrairement aux mèmes coins qui ont une valeur éphémère, le jeton ETFS natif de la plateforme DeFi est lié à la valeur de chaque actif du monde réel qu’il représente, ce qui en fait le meilleur altcoin sur le marché des crypto-monnaies pour les investisseurs intelligents. Le jeton ETFSwap (ETFS) a montré une résistance remarquable à la manipulation du marché, car il reste très demandé par les investisseurs qui achètent activement pour miser sur les rendements annuels en pourcentage (APY) élevés, allant jusqu’à 87 %, disponibles sur la plateforme.

Les utilisateurs de la plateforme ETFSwap (ETFS) peuvent bénéficier d’un effet de levier de 10x sur les transactions et augmenter leurs profits jusqu’à 20 000%, ainsi que d’un effet de levier de 50x lorsqu’ils associent le jeton ETFS natif à des ETF tokenisés de grande valeur répertoriés sur la plateforme.

La plateforme DeFi offre à ses utilisateurs d’immenses avantages tels que l’aversion au risque, des coûts de transaction plus faibles et des frais de négociation réduits ; ils sont également protégés de l’implication de tiers tels que les courtiers et n’ont pas besoin d’autorisation KYC pour accéder à la plateforme.

La valeur du jeton ETFSwap (ETFS) continue de s’apprécier car une base d’utilisateurs actifs de 30 000 traders et investisseurs acquiert quotidiennement les jetons pour accéder aux outils d’investissement uniques de la plateforme, tels que l’ETF Scanner, l’ETF Filter et l’ETF Tracker, alimentés par l’IA, qui offrent une précision de 90 % sur l’analyse des sentiments, l’évaluation des tendances du marché et les recommandations basées sur des données historiques régulièrement mises à jour.

La plateforme ETFSwap (ETFS) garantit des contrats intelligents sûrs qui ont passé l’audit de CyberScope, l’un des leaders de la sécurité de la blockchain, et la vérification KYC avec SolidProof pour assurer la transparence dans tous les aspects des transactions.

Les analystes et les experts en investissement expriment une confiance inébranlable dans la croissance potentielle du jeton ETFSwap (ETFS), sur la base de son utilité exceptionnelle et de son adoption massive sur le marché des crypto-monnaies.

Une occasion rare est offerte aux investisseurs d’acquérir le jeton ETFS maintenant au prix bas unique de 0,01831 $ dans la prévente en cours.

Conclusion : les investisseurs en cryptos se tournent vers ETFSwap (ETFS) pour obtenir un actif plus stable et plus précieux

Alors que le prix de Shiba Inu (SHIB) continue sa chute pour signaler un sentiment baissier, les investisseurs intelligents choisissent les jetons ETFSwap (ETFS) pour la reprise attendue des prix qui est assurée dans la course à la hausse qui approche.

