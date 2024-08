Cryptos : Dogecoin et ce token Ethereum sauvent les investisseurs avec de potentiels profits élevés

Récemment, des experts ont identifié ETFSwap (ETFS) et Dogecoin comme des jetons cryptographiques permettant aux investisseurs de réaliser des profits massifs malgré les conditions baissières du marché des crypto-monnaies. Cet article présente les facteurs qui ont influencé leur décision d’arriver à de telles conclusions sur ETFSwap (ETFS) et Dogecoin (DOGE).

Le Dogecoin (DOGE) en tête des gains des Meme Coins

Le Dogecoin (DOGE) est une mème pièce basée sur Ethereum qui a été créée en 2013 pour servir de système de paiement. Cependant, Dogecoin a évolué d’une simple monnaie de plaisanterie à un acteur majeur dans l’espace DeFi en développant une valeur inhérente à travers ses cas d’utilisation.

Le Dogecoin a également attiré l’attention du PDG de Tesla, Elon Musk, qui soutient fortement la mème pièce sur sa plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter). En outre, Tesla, le constructeur de véhicules électriques d’Elon, a inclus le dogecoin comme méthode de paiement sur son site web en mai 2024. Récemment, un rapport a montré que plus de 72 % des détenteurs de dogecoins ont réalisé des bénéfices importants sur leurs investissements.

Ce chiffre est considérable, car le dogecoin a perdu une grande partie de ses gains lors de la résurgence des mèmes en 2023, lorsque sa capitalisation boursière totale a dépassé les 60 milliards de dollars. En outre, 67 % de ces détenteurs ont investi dans le dogecoin depuis plus d’un an, ce qui indique un solide modèle de détention à long terme parmi les investisseurs.

En outre, les gains des détenteurs de Dogecoin sont supérieurs à ceux de toutes les autres monnaies, y compris Floki Inu (FLOKI), qui les suit de près, à hauteur de 70 %. Toutefois, le rapport montre également que plus de 27 % des détenteurs de Floki Inu (FLOKI) subissent des pertes sur leur investissement. De même, plus de la moitié des détenteurs de Shiba Inu (SHIB) sont en perte, et seuls 46 % d’entre eux réalisent des bénéfices sur leur investissement. Selon CoinGecko, le Dogecoin s’échange à 0,10 $, ce qui le place au 10e rang du marché des cryptomonnaies.

ETFSwap (ETFS) offre des marges bénéficiaires élevées grâce à la prévente

ETFSwap (ETFS) est une plateforme de négociation de crypto ETF qui facilite la négociation et la conversion de fonds négociés en bourse (ETF) tokenisés sur la blockchain. En tant que plateforme cryptographique basée sur le réseau Ethereum (ETH), ETFSwap (ETFS) présente ETFS, un jeton ERC-20, en tant que jeton natif. ETFS, le jeton natif de la plateforme, a plusieurs rôles à jouer, mais le plus important de tous est de générer des profits pour les détenteurs grâce à plusieurs opportunités de génération de rendement sur le réseau.

L’un d’entre eux est le taux de pourcentage annuel (TPA) de 87 % que les détenteurs de jetons obtiendront en tant que revenu passif en misant sur l’ETFS sur le pool de la plateforme. De plus, les utilisateurs qui achètent des ETFS maintenant dans l’événement de prévente en cours de la plateforme à 0,01831 $ par pièce profiteront de leur achat lorsque le prix du jeton augmentera automatiquement à 0,03846 $ lors du prochain tour. Mais ce n’est pas tout, car seuls les détenteurs de jetons peuvent négocier les ETF tokenisés sur la plateforme.

ETFSwap (ETFS) fournira également aux traders des outils qui les aideront à prendre des décisions éclairées avant d’effectuer des transactions afin d’éviter les pertes. L’un de ces outils est l’ETF screener, qui informera les utilisateurs sur les ETF et les aidera à identifier et à classer chaque ETF. Il y a ensuite l’ETF finder, qui aide les investisseurs à identifier l’ETF qui convient le mieux à leur stratégie de trading et qui est disponible dans leur région.

En outre, ETFSwap (ETFS) a été entièrement vérifié par Cyberscope, une société de sécurité blockchain de renommée mondiale qui a examiné minutieusement son contrat intelligent. Après un examen méticuleux, Cyberscope a déclaré ETFSwap (ETFS) exempt de toute condition sous-jacente susceptible de le rendre vulnérable aux cyberattaques. Par conséquent, les investisseurs peuvent être assurés que leurs investissements dans ETFSwap (ETFS) sont sûrs.

Conclusion

Alors que Dogecoin (DOGE) a enregistré le plus grand nombre de détenteurs de bénéfices parmi les autres mèmes pièces, une partie importante de ses détenteurs a également subi des pertes sur leurs investissements. Cependant, c’est l’inverse qui se produit avec ETFSwap (ETFS), où tous ceux qui investissent maintenant s’assurent une chance de faire un profit automatique.

Mais ce n’est pas tout. Les experts tablent sur une hausse de 20 000 % de la valeur de l’ETFS, ce qui se traduirait par un bénéfice de plus de 200 fois pour tous les investisseurs de la première heure. Alors, en tant qu’investisseur avisé, passez à l’action dès aujourd’hui en achetant l’ETFS en prévente afin d’augmenter vos chances de multiplier par 200 le rendement de votre investissement.

Pour plus d’informations sur la prévente d’ETFS :

Visitez le site de la prévente d’ETFSwap

Rejoignez la communauté ETFSwap