Une baleine crypto dépense 100 millions de dollars pour acheter de l’Ethereum et cette ICO

Les crypto-baleines sont devenues connues pour repérer et acheter des jetons qui ont le potentiel de surperformer le marché à un moment donné. C’est pourquoi la décision de cette baleine d’acheter de l’Ethereum (ETH) et de l’ETFSwap (ETFS) dans son ICO crypto en cours a attiré l’attention de la communauté, de nombreuses autres personnes cherchant désormais à acheter des ETFS comme cette baleine.

Une crypto-baleine dépense 100 millions de dollars sur l’Ethereum (ETH)

La plateforme d’analyse on-chain Lookonchain a révélé dans un post X (anciennement Twitter) qu’une crypto-baleine particulière a dépensé près de 100 millions de dollars en accumulant de l’Ethereum depuis le 24 mai. La transaction la plus récente de la crypto-baleine a eu lieu le 9 août, alors qu’elle a acheté 1 800 jetons Ethereum.

L’investissement en Ethereum de cette baleine crypto porte déjà ses fruits avec un bénéfice non réalisé de 7,5 millions de dollars, car elle a acquis ces jetons Ethereum à un prix moyen de 2 420 dollars. L’Ethereum avait chuté jusqu’à 2 200 $ après le krach du 5 août, mais cela n’a pas découragé les investisseurs comme cette crypto-baleine, qui y ont vu une opportunité d’acheter plus de jetons Ethereum à prix réduit.

Depuis, l’Ethereum s’est redressé et se négocie actuellement à environ 2 600 dollars, selon les données de CoinMarketCap. Les analystes prédisent que l’Ethereum (ETH) pourrait atteindre 8 000 dollars au cours de cette phase haussière, ce qui signifie que le profit non réalisé de cette crypto-baleine pourrait encore croître immensément.

Cette baleine crypto achète également ETFSwap (ETFS)

Cette crypto-baleine achète également ETFSwap (ETFS) dans son ICO en cours. Actuellement vendu à un prix réduit de 0,01831 $, les analystes prédisent que le jeton ETFS fournira aux participants à son ICO cryptographique un retour sur investissement allant jusqu’à 500 fois, à mesure que son prix augmentera jusqu’à 10 $.

Les crypto-baleines qui achètent actuellement ETFSwap (ETFS) ont établi des similitudes entre son écosystème et celui d’Ethereum, qui a également eu son ICO. Comme Ethereum, l’écosystème ETFSwap remodèle également le paysage de la finance décentralisée (DeFi) en tokenisant les fonds négociés en bourse (ETF) et en leur permettant d’être échangés sur la chaîne.

En utilisant le jeton ETFS, les investisseurs peuvent désormais investir dans des actifs traditionnels et crypto en un seul endroit. En plus des ETF et des actifs, les investisseurs peuvent convertir leurs jetons ETFS en plusieurs matières premières sur la plateforme ETFSwap.

Avec l’aide de la technologie blockchain, ETFSwap (ETFS) révolutionne la façon dont les investisseurs investissent et négocient toutes les classes d’actifs, en particulier les ETF. La nature décentralisée de la plateforme signifie que les investisseurs peuvent désormais accéder à ces actifs depuis n’importe où dans le monde, sans les limites des systèmes financiers traditionnels.

La plateforme de finance décentralisée (DeFi) présente des caractéristiques qui aident les investisseurs à réaliser davantage de gains sur leurs investissements dans les ETF. Par exemple, les utilisateurs peuvent ouvrir des positions longues ou courtes sur n’importe quel ETF listé sur la plateforme, ETFSwap (ETFS) offrant un effet de levier pouvant aller jusqu’à 50 fois pour chaque transaction. La plateforme de négociation propose également des contrats à terme perpétuels pour ces ETF, les utilisateurs pouvant détenir des contrats dérivés qui leur permettent de parier sur le prix futur de ces actifs sans expiration.

L’achat du jeton ETFSwap (ETFS) dans le cadre de l’ICO en cours offre des avantages supplémentaires. Les participants bénéficieront d’un accès anticipé lorsque la plateforme bêta sera lancée assez rapidement et lorsque ETFSwap lancera son ETF. Les détenteurs de jetons bénéficieront de frais réduits dans leurs activités de négociation quotidiennes et pourront investir à moindre coût.

L’engagement de l’équipe d’ETFSwap envers le succès à long terme du projet est une autre raison pour laquelle les investisseurs ont été si confiants d’investir dans l’ICO crypto en cours. L’équipe a récemment été vérifiée et certifiée par Solidproof, ce qui souligne encore leur expertise et leur richesse d’expérience dans l’espace.

Conclusion

L’ICO crypto d’ETFSwap (ETFS) est prête à être la plus grande jamais réalisée, avec combien les investisseurs gagneront lorsque le jeton atteindra son apogée dans ce cycle haussier. Acheter le jeton maintenant comme ces crypto-baleines est la clé pour profiter des gains maximums, car ceux qui FOMO plus tard ne peuvent pas profiter des mêmes gains que ceux qui ont acheté ETFSwap (ETFS) à son prix actuel de 0,01831 $.

Pour plus d’informations sur la prévente d’ETFS Crypto :

Visitez la prévente d’ETFSwap

Rejoignez la communauté ETFSwap